立院今戰萊豬　蔡壁如：民眾黨5立委會扮演好在野黨

▲台灣民眾黨立院黨團於立法院外拒馬前召開「七成民意進國會 我們不要萊豬聖誕禮」記者會，由左至右為立委邱臣遠、張其祿、賴香伶、蔡壁如、高虹安。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者黃巈禾／台北報導

立法院24日表決攸關美豬美牛進口的9項行政命令。民眾黨立委蔡壁如痛批，民進黨當年反對含萊克多巴胺的美牛進口，如今換位子就換腦袋，「今天，我們五位民眾黨立委在立法院，扮演好在野黨的角色，防止台灣民主倒退」。

蔡壁如在臉書表示，美國萊豬行政命令即將在今天立院進行表決，民眾黨5位立委參與消基會發起「拒吃萊克多巴胺」連署，此項活動近20萬人參與連署，由於萊克多巴胺並非牲畜生長必須之要素，且有害動物本身；對於消費者健康影響仍需要更完整之科學數據，因此消基會提出「拒吃萊克多巴胺」訴求，期待透過全民運動，讓政府正視「民之所欲」，甚至將民眾的聲音作為經貿談判最有利的武器。

蔡壁如指出，2012年民進黨在野，反對含有萊克多巴胺的美國牛肉進口，甚至霸佔立法院主席台長達120小時，當年也和消基會站在同一陣線，如今不顧民意反彈，強行讓含有萊克多巴胺的豬肉進口，果然是時空環境不同，換位子就換腦袋，絕對的權力絕對的腐敗。

蔡壁如提到，民眾黨要求標萊豬，不但是為了「人道經濟」的進步價值，捍衛民眾健康，也是一個有地方執政經驗的在野黨，從國家治理的效能出發正確的執政方式；「民進黨的雙標，自己拋棄自己的價值，自己往後走是他家的事，但是他是執政黨，他的往後走造成台灣社會和民主的倒退，就變成民眾的大事。今天，我們五位民眾黨立委在立法院，扮演好在野黨的角色，防止台灣民主倒退」。