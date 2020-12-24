「只要一個立委跑票就是勝利」　蘇偉碩：烏鴉閉嘴不會變鳳凰

記者羅婉庭／台北報導

立法院24日表決開放萊豬行政命令，醫師蘇偉碩至立法院外場，表示哪怕只有一位民進黨立委棄權或跑票，都是他們長年反萊豬的勝利，「這場投票只是一場戰役，戰爭不會結束」，如果政府一意孤行，台灣是民主國家，還是有很多和平的方式能夠把政府開放的萊豬再趕出去。

▲蘇偉碩立法院外談萊豬表決。（圖／記者陳煥丞攝）

蘇偉碩上午於立法院外受訪表示，民進黨不要認為表決過關就沒事，反萊豬抗爭還會持續下去，未來，他可能害怕國家機器，但是民進黨立法委員將害怕民意。

蘇偉碩表示，他過去罵馬政府是土匪政府，但他從沒有對蔡政府以相同力道批判，他只是把專業的報告向大家說明，也是受邀到公聽會向政府官員報告，就被扣上散佈不實謠言的帽子，政府辦他就是為了封住大家的口、封住媒體的口。

蘇偉碩指出，當國會可以反映民意時，民眾就不用像在場的抗議者一樣，這麼用力地、大聲喊出他們的聲音，雖然此時立法院用鐵絲網把民意隔絕在外，他仍希望有民進黨立委能跑票，無論是跑票、棄權都好。

蘇偉碩表示，民眾選出來的立委能夠真正代表台灣民意，才能保衛台灣的民主制度。他不是來聲援，他本來就是反萊豬的人，他只是一般民眾，反而是來幫執政黨中，一些還願意秉持良心、反映民意的立委，用民意支持這些人。

「壓力非常沈重，我只是一個小醫師，來自鄉下農家，沒有身家背景可以對抗國家機器的打壓。」蘇偉碩表示，他若再繼續發聲，很多人都會受到連累，原本他該受保障的個人隱私，都被無情的攻擊、抹黑，更不給他說明的機會。

但是，蘇偉碩說，他若就此安靜的話，他的醫生身份還是可以讓他輕易找到每個月20萬以上的工作，可以給家人很好的生活，不用讓孩子未來在學校指點、欺負，但很多朋友鼓勵他繼續為下一代反抗萊豬。他比喻自己是烏鴉，「烏鴉閉嘴還是烏鴉，烏鴉不會因為閉嘴而變孔雀或鳳凰」。

蘇偉碩坦言，他這段時間體力透支，必須上電視台、直播向外界說明萊豬的毒性，日前在AIT抗議時受了寒，但他知道，萊豬的運動是長久的，不會因為今天投票輸了就不再反萊豬，未來的路還很長，因此昨天跟聯盟請假休養，也讓家人放心。