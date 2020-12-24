民眾黨高唱「反萊豬聖誕歌」　掛襪子許願綠委聽進國人願望

記者陳家祥／台北報導

攸關含萊克多巴胺美豬進口的9道行政命令，24日在立法院上演表決戰，力拚在午夜前完成審查。民眾黨團及立委上午在包圍立院的拒馬上掛上聖誕襪，並寫下民眾的訴求放入其中，請民進黨回應人民需要，還高唱由聖誕歌改編的反萊豬之歌。

▲台灣民眾黨立院黨團於立法院外拒馬前召開「我們不要萊豬聖誕禮」記者會。（圖／記者李毓康攝）



民眾黨團立委、幕僚24日上午在黨團辦公室前集合，在圍住立院的層層拒馬上掛上聖誕襪，讓肅殺的鐵絲網增添不少過節氣氛。隨後領唱「反萊豬之歌」的立委高虹安開口時一度尷尬，所幸重來一次之後一切順利。最後5名立委也依序將「赴美查廠」、「另立貨號」、「法制作業」等願望紙條放進襪子內。

總召賴香伶表示，除了疫情有一些新的狀況，除了希望防疫滴水不漏外，食安、健康權的決戰點也是在今天，我們希望9個行政命令都可以撤回，「如果撤回，今天的平安夜才是給國人人平安」。

賴香伶說，食管法、學校衛生法都沒有執政黨版本，代表執政黨已經棄守，也違背當年自己堅守的價值，希望執政黨委員能以民意為依歸，把民意帶進議場、把民意帶進國會、把民代帶進投票的決心。

賴香伶受訪表示，如果平安夜不平安、大家不心安，對國人也不好，希望把5個訴求能在議場落實，今天的活動希望帶著7成反對的聲音到國會，希望執政黨要以民意投票，而不是黨意、總統的意志。賴也提醒執政黨立委，如果無視民意，民間有可能會發起罷免反制。

黨籍立委蔡壁如則說，希望民進黨可以聽到將近7成國人的願望把命令撤回，如果擋不住，會要求記名表決，「讓國人看到是誰不顧國人健康一定要讓國人吃萊豬」。