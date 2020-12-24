何志偉萊豬表決前身體不適　王定宇：別在防疫上蹭聲量

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委何志偉23日出席民進黨中執會後，自爆身體不適、頭暈，喉嚨腫，已赴醫院進行篩檢，引發外界質疑藉此逃避24日立法院表決美豬美牛9項行政命令。對此，民進黨立委王定宇24日受訪撂重話，要何志偉別在防疫上開玩笑、蹭聲量。

王定宇表示，若何志偉事前知道所說的那些狀況，那真的就不應該赴中執會開會，因為那是元首會在的場合，是不能開玩笑的事情，若沒有所言的那些事情，就祝福何志偉早日康復。

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者湯興漢攝）

王定宇指出，何志偉開完中執會就直奔醫院，若何志偉所言為真，像是間接接觸、整晚不舒服等，身為一個國會議員應該知道，元首在場的場域為什麼要進去？接受記者媒體的採訪最起碼口罩要戴起來，每個人都該被保護，若何志偉所描述的情事不存在，就祝福何志偉早日恢復健康。

王定宇強調，防疫不能開玩笑，特別要去開會的地方，每個人都很重要，「何委員的事情，我祝福他早日恢復健康，但是如果何委員真的如他所言，他在前一晚就知道這些情形，什麼間接接觸，那個我搞不懂，如果有的話，他不應該面對記者採訪的時候，不戴口罩，這會影響這些媒體記者，他不應該進到中執會影響同仁，更重要的是一個國家元首在場的場域，身為國會議員，這個基本概念要知道，防疫不要開玩笑，防疫就尊重防疫指揮中心科學判斷，不要在防疫上蹭聲量」。

▲何志偉快篩。（圖／翻攝自Facebook／何志偉）

何志偉23日表示，紐西蘭籍機師的活動範圍就在他選區，高度懷疑自己與紐西蘭機師有間接接觸，也可能是心理作用，不舒服的感覺大幅提升，謹慎以對是他對台灣防疫負責的態度，所以趕快去做篩檢。何志偉24日上午在臉書釋出一段快篩影片，從影片中可以看到，醫護人員將長眠棒以水平方式深入何志偉的鼻孔採樣，何志偉表情一度相當不適。為避免誤會，何志偉特別說明，進行檢測時，需要把口罩拉一半下來，嗚著嘴巴以免咳嗽產生飛沫傳播。

對於網友質疑想藉此逃避24日立法院表決9項美豬美牛行政命令，何志偉強調，一早跟民進黨團總召柯建銘回報，「我會戴好口罩回立院參與投票，不會錯過這個盡責的機會。讓大家擔心了，氣溫濕冷，大家務必注意保暖」。

▲何志偉24日赴立法院，郭國文作勢要用反對手牌隔離何志偉。（圖／記者李毓康攝）