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再現本土病例　雲林縣加強監督防疫但大型活動照常舉行

▲雲林縣長張麗善表示，雲林縣的活動均已籌劃完畢以及公布，目前無暫停的計劃，所有活動現場將加強實行防疫措施。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善表示，雲林縣的活動均已籌劃完畢以及公布，目前無暫停的計劃，所有活動現場將加強實行防疫措施。 （圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠狀病毒蔓延全球，台灣創造疫情奇蹟一直受到國際間關注，台灣隔253天今（22）日由衛福部公布境內新增一例本土個案，讓國內外民眾再度對防疫特別提高警覺。已近年底，各單位聖誕晚會、跨年活動、元旦升旗大型活動在即，雲林縣長張麗善表示，除將儲備口罩被用於活動發放外，嚴格監督防疫措施。

衛福部今日公布境內新增一例本土個案，是名30多歲女性（案771），為案765（紐西蘭籍機師）接觸者，衛生單位現已掌握167名接觸者，其中13人列居家隔離，154人列自主健康管理，全數安排採檢。消息一出讓防疫單位再度大動作繃緊神經，新北市首發第一砲，即刻停辦耶誕城大型集會活動，不過相關攤販、光雕仍照常舉行，但先停辦大型集會活動。

雲林縣長張麗善表示，目前雲林縣的活動均已籌劃完畢以及公布，在本土案例出現後我們會引以為借鏡，所有活動現場將非常嚴謹地透過體溫量測、酒精消毒、口罩佩戴等才能進入公共場所、參與集會活動，來加強實行防疫措施。

目前跨年晚會目前有斗六市公所、西螺鎮公所、劍湖山世界三場，元旦升旗健走斗六市公所、虎尾鎮公所兩場，都會再加強防疫下讓各主辦單位繼續執行活動。雲林縣長張麗善說，雲林縣轄內所辦理大型活動，縣政府相關單位都會強力監督加強防疫措施，並另外準備儲備口罩提供活動以備不時之需。借發送口罩引起個主辦單位對疫情關注。


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