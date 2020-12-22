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本土病例再現！義大世界跨年「暫無停辦」：鼓勵民眾實聯制

▲▼《2021紫耀義大 享樂拾光 跨年晚會》睽違五年強勢回歸。（圖／義大世界提供）

▲《2021紫耀義大 享樂拾光 跨年晚會》目前不停辦。（圖／義大世界提供）

記者許宥孺／高雄報導

國內253天無本土病例，22日確定破功，這也讓不少民眾擔心，即將到來的跨年晚會是否能如期舉辦。義大世界跨年晚會睽違五年熱鬧登場，從流行嘻哈到經典搖滾，眾星雲集，對於此次出現本土病例，義大世界表示，「目前沒有停辦，但後續都會遵照中央流行疫情指揮中心指示辦理」，並鼓勵確定參加晚會的民眾填寫實聯制表單。

▲▼《2021紫耀義大 享樂拾光 跨年晚會》睽違五年強勢回歸。（圖／義大世界提供）

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▲《2021紫耀義大 享樂拾光 跨年晚會》睽違五年強勢回歸。（圖／義大世界提供）

《2021紫耀義大 享樂拾光 跨年晚會》睽違五年強勢回歸，晚間8點演唱會開始，由「人氣金曲樂團」茄子蛋熱力開場，「嘻哈教父 」MC HotDog熱狗、「金曲歌王」蕭煌奇、「搖滾女王」楊乃文、「百萬人氣YouTuber」黃氏兄弟、「人氣女團」Pink Fun輪番上陣演出，跨年倒數前後由「全能天后」楊丞琳、「情歌王子」Bii畢書盡壓軸演出，卡司陣容堅強。

此外，重頭戲跨年煙火秀將展演10分10秒，以「愛的力量、歡樂拾光、築夢踏實、美麗人生、閃耀義大世界」五大主題，展現活力與朝氣，帶您感受大型煙火的魅力，除了有『12吋的尺玉煙火』震撼再現，還有首創『樓宇極速跳躍煙火』，及今年特別打造的『高空動態煙花』，帶給民眾視覺驚喜，樂迎新年。

不過針對本土確診病例再現，義大世界22日表示，「目前沒有停辦，但後續都會遵照中央流行疫情指揮中心指示辦理」，而目前參加跨年晚會的民眾都得戴口罩，入口處將有工作人員協助量測體溫，體溫不超過37.5度C才能進場。

義大世界也特別在活動網頁設立防疫專區，內容如下：

1.配合防疫，建議有確定會參加活動的民眾，活動前先到以下連結(https://reurl.cc/VXdjrZ)填寫聯絡資料及健康聲明書，如果與家人、朋友共同參加，可填寫一位代表聯絡人即可，活動當天需於入口完成實聯制，並向工作人員出示完成畫面。(事先填寫完成者，請截圖最後完成畫面)

2.活動當天需於入口處量測體溫，拒絕配合防疫管制作業或額溫超過37.5度者，主辦單位有權禁止入場。

3.防疫期間，請參加活動民眾保持社交距離1公尺以上，且全程務必佩戴口罩，保護自己也保護他人。

4.因應「秋冬COVID-19疫情防治專案」，12月1日起，請全程佩戴口罩，如不配合戴口罩、經勸導不聽者，將依法處3,000元至1萬5,000元罰鍰。

5.若有慢性肺病(含氣喘)、心血管疾病、腎臟、肝臟、神經、血液或代謝疾病者(含糖尿病)、血紅素病變、免疫不全需長期治療者、孕婦等，建議避免參加活動。

6.如出現嚴重不適症狀，請立即告知現場工作人員，並儘速就醫。

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