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本土0感染破功「跨年春節泡湯」？　網戰爆：一次沒跨是會怎樣

▼▲台北市狂放電跨年晚會，101煙火秀。（圖／記者林敬旻攝）

▲101煙火秀。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

台灣連續253天「零本土案例」神話破功！一名廣達集團旗下關係企業女員工染上新冠肺炎，是因為與案765紐西蘭籍機師有密切接觸導致，如今零感染破功，緊接著就是聖誕與跨年晚會，引發台人驚慌，「全改線上跨年演唱會好了...」

指揮中心指出，罪魁禍首指向案765紐西蘭籍機師，傳給案760、案766後，仍不願全盤托出其他接觸者，直到警政單位調查，才發現他曾與廣達集團旗下關係企業的女員工有親密接觸，還一同去逛天母新光三越、SOGO以及南崁好市多，而女子在今（22）日確診。

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對於外界也關心是否會停辦跨年等大型活動？陳時中強調，雖然列為本土案例，但感染源很清楚，案771外出活動也相對單純，並不會影響跨年活動，稍晚也會跟各地方政府開會，討論看看跨年和新春活動規模縮小。

▲▼案765國內活動軌跡（圖／曾梓倩製）

▲案765國內活動軌跡曝光！（圖／曾梓倩製）

對此，爆系管理員在《爆料公社》哀號，「我的跨年，我的春節，我的假期...」就怕活在平行世界的台灣，出遊也開始有所限制，文章曝光後，底下網友除了撻伐外籍機師，多數人也甘願改待在家慶祝。

留言包括，「是否要先禁止英國公民入境」、「真的要好好把關，台灣防疫做的很好，別一顆老鼠屎壞了一整鍋粥，加油台灣」、「有人看他說明，有發現什麼內幕嗎？不承認與女性友人接觸，結果被調查發現一個禮拜內『密集接觸』，綠綠的概念？」「重罰那個機師啦」。

▲▼證實本土案例，多數網友喊寧願在家（圖／翻攝爆料公社）

▲不少網友支持停辦！（圖／翻攝爆料公社）

不少人都贊成取消跨年，「一次不跨年會怎樣嗎？明年沒得跨了」、「全改線上跨年演唱會」、「我還是乖乖在家跟貓女兒玩好了」、「一時跨年一時爽，萬一不小心GG，還是遠離群聚」、「看來過年空氣品質會很不錯，真棒」、「身體健康國家安全比較重要啊！跨年今年沒跨明年可以呀，你如果中鏢掛了什麼都沒了，只能跨奈何橋了」、「跨年應該停辦」。

對此，台北市副市長黃珊珊表示，還是朝舉辦方向，1例本土就全程戴口罩 就算，就算15例也不會停辦，採線上轉播跨年，「原則上台北跨年不會停辦。」此外，黃珊珊強調，跨年現場也會準備很多志工勸導，若勸導不聽將開罰3000元。

至於新北耶誕城部分，新北市觀光旅遊局張其強表示，即日起，戶外臨時性集會型活動，包括臨時性的商品記者會，或是產品推廣會全部暫停，如果後續疫情穩定，沒有再生本土案例，視衛生局評估再行恢復，但既有的貨櫃屋、光雕秀、光廊目前仍舊一切照常。

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