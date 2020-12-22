零本土破功「兩週內是危險期」　醫籲「停辦跨年」：1人感染就會群聚

▲醫師建議應停辦跨年活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣今公布確診一例本土個案（案771），為今年12月20日公布案765的30多歲女性友人。因為台灣爆出本土病例，陸續有人呼籲應停辦跨年等大型活動。感染科醫師認為，應該觀察14天，如果陸續有病例發生，就可能是社區傳播，所以要看14天涵蓋到哪時候，如果有遇到跨年，就應該停辦，只要不幸有1人感染，就會群聚。

新增案771為今年12月20日公布之案765友人，由於案765疫調時表示無法回想確切活動史，且並未提及曾與案771接觸，12月21日經警政單位調查案765活動軌跡，發現案765曾於12月7日至12日間與案771密切往來，故列為接觸者，同日由衛生單位安排採檢，於今日確診。

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振興醫院感染科主任李明政指出，現在採檢通常是一兩天會有結果，如果本土個案是今天確診，那就要去看該名個案之前有活動的時間，往後算14天觀察期，如果沒有其他人再發病，就會比較安全，但如果陸續有人發病，就可能是社區傳播了，建議大型活動都應該要停辦，因為如果有1人染疫，就會造成群聚。

而針對停辦跨年，陳時中稍早仍表示，還沒考慮停辦，傍晚會跟各地方政府開會，討論看看跨年和新春活動規模縮小，詳細內容會在明天例行記者會公布。