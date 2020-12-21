　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

養豬大縣雲林肉品市場　建請中央支持市場轉型

▲雲林縣肉品市場轉型，最快將可以於明年動工，且因土地變更業已完成故不需再取得新土地。 （圖／記者蔡佩旻攝翻）

▲雲林縣肉品市場轉型，最快將可以於明年動工，且因土地變更業已完成故不需再取得新土地。 （圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣養豬頭數156萬、養豬戶數1210戶為目前全國最多，卻僅有5家豬屠宰場明顯不符比例，雲林縣政府在縣長張麗善上任後積極推動冷鏈物流計畫，今年已先自行辦理「雲林縣肉品市場整體轉型規劃」，經規劃總經費需19億4,446萬元，第一期經費所需新台幣5億元，計畫書已送行政院農業委員會，希望中央給予支持。

雲林縣長張麗善為使雲林畜牧產業升級，上任後即積極推動冷鏈物流計畫，希望將雲林縣肉品市場打造成符合國際標準之現代化之畜產冷鍊物流園區，縣長張麗善指出，雲林縣肉品市場第一期就要建置出一條具屠體評級及符合HACCP與國際接軌的屠宰分切冷鏈示範線，經費如蒙中央支持，預計明(110)年度即可動工。

因應萊豬進口，為使養豬產業可以轉型，屠宰場的現代化是重要的環節。雲林縣為養豬大縣，轄內僅有5家豬屠宰場狀況明顯不符比例，造成養豬戶多數需將待售豬隻外運屠宰，增加運輸及防疫風險，其中雲林縣肉品市場更肩負毛豬交易批發市場的角色，協助中央穩定全國毛豬供銷頭數及價格之公益責任。

▲雲林縣肉品市場轉型，最快將可以於明年動工，且因土地變更業已完成故不需再取得新土地。 （圖／記者蔡佩旻攝翻）

▲雲林縣肉品市場已經準備好相關前置作業，只等中央點頭就可著手進行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，上任後就積極為口蹄疫拔針做準備，並責成農業處及雲林縣肉品市場評估本案異地重建或原地重建，經綜合評估採原地重建效益比(CP值)最高，因此縣府自籌經費辦理，希望超前部署提早規劃雲林縣肉品市場轉型成具屠體評級及符合HACCP與國際接軌的屠宰分切冷鏈示範線。

雲林縣長張麗善說明，經規劃總經費計新台幣19億4,446萬元，第一期經費所需新台幣5億元。現在萊豬即將叩關，這個轉型案我們衷心希望中央可以給予我們經費上挹注，在這裡也呼籲轄內三位立法委員共同協助爭取中央支持。

雲林縣肉品市場總經理黃加安補充說明，雲林縣肉品市場於67年營運迄今，每天拍賣豬隻2,300頭，大約占全國1成。而雲林縣豬隻飼養量全國最多，占近3成，且雲林縣位於全國西部的中間點，南來北往距離相當，以雲林縣肉品場作為中央未來屠體評級及新式屠宰場是最適當的點位。經各項評估，雲林縣肉品市場轉型，最快將可以於明年動工，且因土地變更業已完成故不需再取得新土地，應該是全國最先可以看到成果。雲林縣肉品市場已經準備好相關前置作業，只等中央點頭就可著手進行。

▲雲林縣肉品市場轉型，最快將可以於明年動工，且因土地變更業已完成故不需再取得新土地。 （圖／記者蔡佩旻攝翻）

▲雲林縣肉品市場已經準備好相關前置作業，只等中央點頭就可著手進行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►超級經典保養品！5折價必需囤貨


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►R22捐贈儀式原所有人未現身　檢察官：他非常寶貝這架直升機

►影／剛拍完畢業照...茶園千金與男友車禍雙亡　虎科大將發榮譽畢業證書

►早餐掛機車買個菜秒被偷！她火大靠北市場　意外釣出一顆爛西瓜

►獨／載女友「沒兩段左轉」！身分曝：是23歲UBA虎科隊長　噴飛雙亡

ET快訊
老闆吩咐買「卡哩卡哩」！他帶回1包慘被開除　內行解答了
快訊／北市公車撞BMW！車頭全撞爛5傷　1嬰送醫　
變種毒株B.1.1.7肆虐英國！陸海空全面中斷全國陷恐慌
13歲弱智少女遭性侵懷孕！陸全鎮男人驗DNA　結果驚呆眾人
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2021元旦升旗金曲歌后開唱　丁學忠：邀請民眾健走虎尾

嘉義市花海節開幕　劉厝公園至大貴路口間為期兩周

故宮南院接地氣多元化經營　2020年參觀人次破百萬

嘉義縣新創基地啟動　一站式創業服務站最高可貸200萬

鐘護理師拔管離世　鐘母拜託政府對酒駕要嚴懲重罰　別讓無辜民眾受害

溪口鄉推稻田上的饗宴　竹編文創在地食材成亮點

台東生產新北行銷！農產直送新北耶誕城　鳳梨釋迦2天售3千斤

全國率先試辦消防栓維護試辦良好　消防局與自來水公司邁向第二階段

養豬大縣雲林肉品市場　建請中央支持市場轉型

就職二周年　黃敏惠:打造全齡共享世代宜居幸福城市

韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

別抓壁虎！嬤把貓孫擺籃裡訓話 牠嫌吵閉眼「裝沒聽見」：好啦～

年收200萬女「聯誼」竹科工程師 2人急結婚...媽寶男怨：卸妝嚇人

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！被他伸手解釦…未播漏網畫面羞爆

高雄嚴重車禍！情侶雙載「未兩段式左轉」…20歲男噴飛不治

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

2021元旦升旗金曲歌后開唱　丁學忠：邀請民眾健走虎尾

嘉義市花海節開幕　劉厝公園至大貴路口間為期兩周

故宮南院接地氣多元化經營　2020年參觀人次破百萬

嘉義縣新創基地啟動　一站式創業服務站最高可貸200萬

鐘護理師拔管離世　鐘母拜託政府對酒駕要嚴懲重罰　別讓無辜民眾受害

溪口鄉推稻田上的饗宴　竹編文創在地食材成亮點

台東生產新北行銷！農產直送新北耶誕城　鳳梨釋迦2天售3千斤

全國率先試辦消防栓維護試辦良好　消防局與自來水公司邁向第二階段

養豬大縣雲林肉品市場　建請中央支持市場轉型

就職二周年　黃敏惠:打造全齡共享世代宜居幸福城市

新台幣尾盤由升轉貶　連6貶收28.517元

魏應充開辦農村課輔班12年　受惠學子現身分享技能場面溫馨

陳文茜中天年賺1000萬「曝蔡衍明對話」　跳槽TVBS：我不能變賠錢貨

北韓鎖國快餓死！40多歲男「不想努力」偷牛吃...慘遭金正恩處死

節目都來真的！游星淵險被《料理之王》導師「講到哭」

泡溫泉「1女尬3男」發IG限動！他不解：到底在想什麼...釣出本尊

美呆了！新竹護城河「螢光煙火花」綻放　4亮點如置身詩中意境

柬埔寨返台進防疫旅館前！高雄2男偷跑進超商購物　各重罰10萬

柳金財／吳怡農選北市長　等同助攻鄭文燦向賴清德爭奪2024總統大位

國旅投保件數Q3年增230%　壽險業者拚線上投保

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

地方熱門新聞

年收200萬女「聯誼」竹科男　急婚GG

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

台中往返谷關153路公車每周末加開班次

旭富製藥大火　桃園勞檢處派員後續調查

陽金公路土石崩落水管斷裂　金山區減壓供水

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

台中廣三SOGO改裝　逆向操作吸人潮

冬至老習俗　「餉耗」重現苓子寮

面膜短褲女霸王車佔停5天！里長氣炸

2020新北耶誕平安晚會

支付改車上刷卡　台中推iBike2.0版…這9捷運站先設

網美新景點！會動的宜蘭聖誕地標點燈

賴清德與宜蘭小朋友說故事、搓湯圓

台中跨年晚會交通攻略出爐　7大接駁站快筆記

更多熱門

相關新聞

體恤實名制口罩領取藥局　雲林縣買233台專用讀卡機

體恤實名制口罩領取藥局　雲林縣買233台專用讀卡機

新冠肺炎疫情期間以來，許多配合實名制口罩領取藥局發生讀卡機磨損加速，出現當機、讀取資料不順暢等狀況，各縣市政府亦紛紛以補助部分金額方式協助購置新機；雲林縣政府則以「發配新機」方式，購置233台健保卡專用讀卡機，動用第二預備金約80多萬元，不僅提升藥師操作效率，也提高民眾領取口罩速度。

路面老舊龜裂　雲林縣府自籌300萬「拉皮重建」

路面老舊龜裂　雲林縣府自籌300萬「拉皮重建」

雲林縣節電行動計畫　莿桐鄉公所奪冠獲百萬獎金

雲林縣節電行動計畫　莿桐鄉公所奪冠獲百萬獎金

國民黨發豬吃瘦肉精顫抖影片　陳吉仲回應了

國民黨發豬吃瘦肉精顫抖影片　陳吉仲回應了

身障國民運動會將至　雲林縣長張麗善為雲林隊授旗打氣

身障國民運動會將至　雲林縣長張麗善為雲林隊授旗打氣

關鍵字：

雲林縣肉品市場雲林縣政府屠宰場雲林縣肉品市場整體轉型規劃

讀者迴響

熱門新聞

獨／UBA虎科大隊長載女友遭撞！噴飛身亡

印度神童預言成真！變種病毒現...災難「沒結束」

子瑜站TWICE最後粉心疼「妳值得更好」

西門蘿莉塔有對象了！羞：希望可以久一點

快訊／輪椅婦閉目不動　警衛搖不醒驚覺「死了」

祖先連喊20次不要！他騎到一半金山坍塌

喬瑟夫剪掉招牌長髮「激帥中分頭」驚艷網

甜美少校人妻嘟嘴挑逗：說你愛我！偷吃舊愛學長對話曝

UBA隊長家屬曝「不辦告別式」：怕阿嬤、媽媽受不了

少校兒媳搞舊愛！　公公跟監親揭家醜：國家還有救嗎

即／旭富「又傳爆炸聲」　黃煙猛竄天際

她一看「爆改款電動車」怒了　網轟：還免車牌

金鍾國屁屁處夾白色口罩　智孝一步救援

晚上9點就睡覺！監獄生活「1天時間表曝光」

冬至5大禁忌！吃湯圓6招轉運大公開

更多

最夯影音

更多
韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」

韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」
郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面