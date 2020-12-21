養豬大縣雲林肉品市場　建請中央支持市場轉型

▲雲林縣肉品市場轉型，最快將可以於明年動工，且因土地變更業已完成故不需再取得新土地。 （圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣養豬頭數156萬、養豬戶數1210戶為目前全國最多，卻僅有5家豬屠宰場明顯不符比例，雲林縣政府在縣長張麗善上任後積極推動冷鏈物流計畫，今年已先自行辦理「雲林縣肉品市場整體轉型規劃」，經規劃總經費需19億4,446萬元，第一期經費所需新台幣5億元，計畫書已送行政院農業委員會，希望中央給予支持。

雲林縣長張麗善為使雲林畜牧產業升級，上任後即積極推動冷鏈物流計畫，希望將雲林縣肉品市場打造成符合國際標準之現代化之畜產冷鍊物流園區，縣長張麗善指出，雲林縣肉品市場第一期就要建置出一條具屠體評級及符合HACCP與國際接軌的屠宰分切冷鏈示範線，經費如蒙中央支持，預計明(110)年度即可動工。

因應萊豬進口，為使養豬產業可以轉型，屠宰場的現代化是重要的環節。雲林縣為養豬大縣，轄內僅有5家豬屠宰場狀況明顯不符比例，造成養豬戶多數需將待售豬隻外運屠宰，增加運輸及防疫風險，其中雲林縣肉品市場更肩負毛豬交易批發市場的角色，協助中央穩定全國毛豬供銷頭數及價格之公益責任。

▲雲林縣肉品市場已經準備好相關前置作業，只等中央點頭就可著手進行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，上任後就積極為口蹄疫拔針做準備，並責成農業處及雲林縣肉品市場評估本案異地重建或原地重建，經綜合評估採原地重建效益比(CP值)最高，因此縣府自籌經費辦理，希望超前部署提早規劃雲林縣肉品市場轉型成具屠體評級及符合HACCP與國際接軌的屠宰分切冷鏈示範線。

雲林縣長張麗善說明，經規劃總經費計新台幣19億4,446萬元，第一期經費所需新台幣5億元。現在萊豬即將叩關，這個轉型案我們衷心希望中央可以給予我們經費上挹注，在這裡也呼籲轄內三位立法委員共同協助爭取中央支持。

雲林縣肉品市場總經理黃加安補充說明，雲林縣肉品市場於67年營運迄今，每天拍賣豬隻2,300頭，大約占全國1成。而雲林縣豬隻飼養量全國最多，占近3成，且雲林縣位於全國西部的中間點，南來北往距離相當，以雲林縣肉品場作為中央未來屠體評級及新式屠宰場是最適當的點位。經各項評估，雲林縣肉品市場轉型，最快將可以於明年動工，且因土地變更業已完成故不需再取得新土地，應該是全國最先可以看到成果。雲林縣肉品市場已經準備好相關前置作業，只等中央點頭就可著手進行。

▲雲林縣肉品市場已經準備好相關前置作業，只等中央點頭就可著手進行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►超級經典保養品！5折價必需囤貨







►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►R22捐贈儀式原所有人未現身 檢察官：他非常寶貝這架直升機

►影／剛拍完畢業照...茶園千金與男友車禍雙亡 虎科大將發榮譽畢業證書

►早餐掛機車買個菜秒被偷！她火大靠北市場 意外釣出一顆爛西瓜

►獨／載女友「沒兩段左轉」！身分曝：是23歲UBA虎科隊長 噴飛雙亡