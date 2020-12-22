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微醺農場獲創業歸故里競賽冠軍　33歲返鄉青農黃衍勳：為四代同堂

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣青創團隊微醺農場參加第二屆經濟部工業局創業歸故里比賽，拿下全國第一。身處雲林縣偏鄉的微醺農場以資源匱乏環境在全台139個新創團隊中，榮獲冠軍獲得300萬元創業獎金。微醺農場場主黃衍勳表示，我們做的不一定是對，但願意無私、無償分享給所有農事需求者共享成就，獎金300萬將繼續投入農產資材提升產能。

▲回到家鄉照顧家人是返鄉創業的最大目的，阿公阿嬤倆人高齡88歲，身為長子、長孫當然必須擔起照顧長輩的責任，所以帶著從宜蘭遠嫁的太太回鄉，一頭埋入農業青創打拼。 （圖／黃衍勳提供）

▲回到家鄉照顧家人是返鄉創業的最大目的，阿公(左)高齡88歲，身為長子、長孫當然必須擔起照顧長輩的責任，所以帶著從宜蘭遠嫁的太太回鄉，一頭埋入農業青創打拼。 （圖／黃衍勳提供）

雲林返鄉青農、微醺農場負責人黃衍勳拿下全國冠軍，創下參加競賽以來雲林縣團隊最佳成績，從傳統農業轉型到智慧農業、智慧漁業，微醺農場是最佳典範，在小黃瓜栽種方面，不僅使用離地式介質栽培技術種植出清脆鮮甜的小黃瓜，尚導入自動化養液系統、環境控制系統、溫室設施等技術，也正符合雲林縣政府所重視的，智慧農業升值加給最重要的目標。

水林鄉微醺農場負責人黃衍勳說明，微醺農場為提升農產品供需的穩定度，以小黃瓜為目標品項，透過兩年的時間建立小黃瓜離地式介質栽培的標準化作業程序及搭配開發離地介質栽培技術、自動化養液系統、環境控制系統、熱水淋洗消毒系統、溫室設施，先提高小黃瓜的品質及產量後，也能減少病蟲害的問題。

▲回到家鄉照顧家人是返鄉創業的最大目的，阿公阿嬤倆人高齡88歲，身為長子、長孫當然必須擔起照顧長輩的責任，所以帶著從宜蘭遠嫁的太太回鄉，一頭埋入農業青創打拼。 （圖／黃衍勳提供）

▲微醺農場得獎原因其中包含農場的擴散效益非常高，除了有技術、開發智慧化、自動化設備外，不藏私、無償扮演教學的角色，透過進場觀摩、指教一同鑽研。（圖／翻攝自Facebook／微醺農場）

於中興大學生命科學研究所以碩士學位畢業的黃衍勳今年33歲育有兩子，是家中的長子、長孫，返鄉成為青農的理由非常單純，黃衍勳受訪表示，返鄉之後第一個想法就是要創業，而家鄉唯有的資源就是阿公阿嬤留下來的田地，家中也不是富二代更沒有不動產可借錢，在政府鼓勵青年從農的環境下試著在農業創業中殺出一條血路。

高學歷畢業的黃衍勳被媒體詢問，如果在外縣市求職薪資年收入可能相當高，對此，黃衍勳看著阿公阿嬤緩緩道出，回到家鄉照顧家人是返鄉創業的最大目的，阿公阿嬤倆人高齡88歲，身為長子、長孫當然必須擔起照顧長輩的責任，更想讓長輩看著孫子成長，現在四代同堂的情景越來越少，所以帶著從宜蘭遠嫁的太太回鄉，一頭埋入農業青創打拼。

▲回到家鄉照顧家人是返鄉創業的最大目的，阿公阿嬤倆人高齡88歲，身為長子、長孫當然必須擔起照顧長輩的責任，所以帶著從宜蘭遠嫁的太太回鄉，一頭埋入農業青創打拼。 （圖／黃衍勳提供）

▲微醺農場開發小黃瓜離地介質栽培技術、自動化養液系統、環境控制系統、熱水淋洗消毒系統、溫室設施，先提高小黃瓜的品質及產量後，也能減少病蟲害的問題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

黃衍勳說，感謝工業局委員的肯定，讓這幾年的辛苦與付出有喘息的機會，背很多貸款、兼顧農業技術、生產、通路及農友之間的合作，工作很多很雜，而工業局肯定我們的商業模式及可行性，對於農業技術、開發技術到未來發展，給予支持將第一名頒給微醺農場。

黃衍勳透露，其實得獎原因其中包含農場的擴散效益非常高，除了有技術、開發智慧化、自動化設備外，不藏私、無償與許多小農、青農、教學單位合作扮演教學的角色，透過進場觀摩、指教一同鑽研，在不一定是正確的方式經歷許多失敗慢慢磨出經驗，包含農民大學、虎尾科大農業科技系、中興大學、嘉義大學、輔英科大及北港農工等多家學校。

▲回到家鄉照顧家人是返鄉創業的最大目的，阿公阿嬤倆人高齡88歲，身為長子、長孫當然必須擔起照顧長輩的責任，所以帶著從宜蘭遠嫁的太太回鄉，一頭埋入農業青創打拼。 （圖／黃衍勳提供）

▲微醺農場負責人黃衍勳向雲林縣長張麗善解說雲端科技控式系統。（圖／雲林縣政府提供）

黃衍勳說透過實習經驗，讓有意從農的學生前來實習技術操作，進而訓練他們、協助他們縮短摸索期、撞牆期讓他們能比較順利地去生產及也能有更多時間近一步做研發，讓留在雲林願意從農的青年能聚集起來，以「一起來做供應鏈打團體戰」為目標。

提到「創業歸故里競賽」冠軍獎金300萬，黃衍勳望著農場指出，扣完稅約270萬，暫不考慮先拿去還貸款，翻修、修補破溫室、擴大增建溫室、保修系統設備等，目前將以增加產能、擴大經濟規模為主，提高產量供應通路商為來穩固收入來源。

▲回到家鄉照顧家人是返鄉創業的最大目的，阿公阿嬤倆人高齡88歲，身為長子、長孫當然必須擔起照顧長輩的責任，所以帶著從宜蘭遠嫁的太太回鄉，一頭埋入農業青創打拼。 （圖／黃衍勳提供）

▲ 小黃瓜自動化養液系統，養液的細管供給水份和肥料的管線。（圖／翻攝自Facebook／微醺農場）

微醺農場結合在地小農及中大型通路商包含食品加工廠、餐廳蔬果物流商、餐飲店等讓客戶持續有品質穩定的貨源可供應其下游廠商，建立穩定的生產供應鏈後可按照客戶的需求量，定期定量供給不同規格的小黃瓜貨品，補足拍賣市場採購品質不穩定的問題。再藉由產地直送減少碳足跡與時間成本，也因為產地直送末端，可避免供需失衡並讓農民賺取最高利潤，提升小農的市場生存力及解決小農產能不足的問題。

▲回到家鄉照顧家人是返鄉創業的最大目的，阿公阿嬤倆人高齡88歲，身為長子、長孫當然必須擔起照顧長輩的責任，所以帶著從宜蘭遠嫁的太太回鄉，一頭埋入農業青創打拼。 （圖／黃衍勳提供）

▲黃衍勳說透過實習經驗，讓留在雲林願意從農的青年能聚集起來，以「一起來做供應鏈打團體戰」為目標。（圖／翻攝自Facebook／微醺農場）


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關鍵字：

微醺農場黃衍勳創業歸故里四代同堂

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