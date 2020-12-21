2021元旦升旗金曲歌后開唱　丁學忠：邀請民眾健走虎尾

▲「2021年元旦升旗暨健走-雲林遇健愛、旗心向前行活動邀請到金曲獎台語歌后朱海君（右三）領唱國歌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府與虎尾鎮公所將於2021年1月1日上午7時在虎尾鎮公所前廣場共同舉辦「2021年元旦升旗暨健走-雲林遇健愛、旗心向前行活動」，迎接新的一年到來，邀請鄉親共同參與升旗活動，以實際行動表達對雲林這片土地以及國家的熱愛，並祈願疫情退散、縣運昌隆，擁抱新希望迎向更美好的未來。

副縣長謝淑亞表示，今天召開記者會宣布明年元旦升旗活動將於虎尾盛大登場，當天節目非常精彩，升旗結束後還有健走及闖關活動，包括金曲獎台語歌后朱海君、街頭藝人等熱鬧演出，大家能用開心的心情迎接新的一年，歡迎大家踴躍參加。

金曲歌后朱海君表示，很榮幸受邀到雲林參加2021元旦活動演唱、演出，上一次到雲林也是到虎尾鎮參加毛巾節活動，到訪雲林的機會雖然較少一些，但期待有更多機會可以來到雲林，未來有機會也會安排私人行程帶丈夫NONO與孩子到雲林感受鄉親的熱情，遊玩雲林。

▲虎尾鎮長丁學忠表示，迎接2021在早上6點半舉行升旗典禮及健走活動，完成全程健走之民眾憑闖關卡(集滿雲林遇健愛5關蓋章) 可領取限量款國旗背包、毛巾及口罩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

民政處長張政國表示，縣府希望藉由升旗暨健走活動，讓所有鄉親、新住民、原住民及客家族群展現出愛國家、愛國旗的熱情，以提升國家認同感並促進族群融合，營造社會祥和氛圍，同時讓更多人感受到溫暖與愛，打造雲林成為溫馨有愛的幸福健康城市。

虎尾鎮長丁學忠表示，迎接2021在早上6點半舉行升旗典禮及健走活動，完成全程健走之民眾憑闖關卡(集滿雲林遇健愛5關蓋章) 可領取限量款國旗背包、毛巾及口罩；此外，當日前3,000名及早到場參與升旗的鄉親還可領取貼心早餐、小國旗、國旗愛心貼紙。

民政處長張政國說明，元旦當天邀請到金曲獎台語歌后朱海君領唱國歌，還有立仁國小合唱團、安慶國小鼓隊、褒忠國小花鼓隊及崇德國中樂隊共同參與本次活動。當日唱國歌、升旗後，另有健走及舞台表演活動，歡迎鄉親攜同全家人踴躍參與元旦升旗活動，一起迎接2021第一天的到來，用行動表達對雲林和國家的熱愛，用真心期許更美好的未來。

▲雲林縣政府與虎尾鎮公所將於2021年1月1日上午7時在虎尾鎮公所前廣場共同舉辦「2021年元旦升旗暨健走-雲林遇健愛、旗心向前行活動」。 （圖／記者蔡佩旻攝）



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