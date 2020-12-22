全台唯一「食農加速器」　機能蛋、昆蟲餌料等10新創團搶百萬獎金

▲好食好事基金會「食農新創加速器」計畫，輔導有發展潛力的食農新創團隊，今日舉辦第三屆成果發表會。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

好食好事基金會日前開辦台灣首項「食農加速器種子計畫」，輔導具有發展潛力的食農新創團隊。基金會今（22日）舉辦第3屆發表會，經過1個月的徵選與評審，從64組新創團隊選出10組，今日下午將揭曉可獲得100萬元獎金的首獎「潛力獨角獸獎」，以及50萬元獎金的「食農永續獎」。

好食好事基金會潘長庚指出，疫情加速全球十農產業變革，這次的入選團隊中，就有4家主打無毒、低鉀等訴求的創新食品；今年也有近5成的團隊結合科技施作或生物科技，提高產值與品質，減少對土地的負擔；部分團隊進一步建立與在地互利、共好的模式，活絡地方產業、吸引青年返鄉及實踐農業永續、也達成基金會回饋台灣土地的初衷。

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▲好食好事基金會「食農新創加速器」計畫，輔導有發展潛力的食農新創團隊，今日舉辦第三屆成果發表會。（圖／記者湯興漢攝）

從入選的團隊可看到各式十農產業，包含，寶奇生技以微生物菌株育成技術搭配營養飼料配方，養出「機能蛋」，為了與一般蛋商做出差異，他們以連鎖藥局為主要銷售通路，另外也持續將機能蛋上架到百貨公司超市，目前已在500多個銷售據點。

甫田科技則是源自於美國太空總署的太空艙種植實驗，發展「氣耕」種植，不像傳統農業需要大面積土地，而是透過專利氣耕種植設備Airtree，直接把蔬菜「放」在裡面。與傳統農法相比，蔬菜也不會因此透過土壤吸收到農藥、除草劑、重金屬，更能阻絕土壤中的病蟲害，讓蔬菜受污染的可能性直接降到最低。

▲甫田科技利用美國太空總署的太空艙種植實驗，發展「氣耕」種植。（圖／記者湯興漢攝）

蟲小道大則是以養殖昆蟲並製作成動物性蛋白，已提供畜產飼料中動物性蛋白之新型原料，並打造三項核心技術養殖昆蟲，達到產品規格化及模組化量產。此外，該企業以農業副產物植物性原料作為昆蟲餌料，決不使用任何廚餘及糞便，已達到國外飼料及昆蟲養殖的法規。

▲蟲小道大團隊以養殖昆蟲製作成動物性蛋白，並提供畜產飼料中動物性蛋白之新型原料。（圖／記者湯興漢攝）

潘長庚提到，好食好事從2017年就受頂新和德基金捐助，扶植國内食農新創；基金會隔年提出食農新創加速器計畫，選拔有發展潛力的食農新創團隊，安排專屬業師指導、創業課程等並鏈結種子基金擇優投資。今邁入第3屆，已累計輔導25家食農新創公司，共有14家公司取得資金，獲投率達56%，且實收資本額成長約1.1億元，資本成長率達42%。

好食好事基金會今日下午將頒發獎金100萬元的「潛力獨角獸獎」、50萬元的「食農永續發展獎」，基金會表示，優秀團隊也有機會獲得本屆新導入的種子基金投資。

▲好食好事基金會潘長庚。（圖／記者湯興漢攝）



