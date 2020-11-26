新北市新創告捷！吳明機：成功取得「亞太社會創新高峰會」舉辦權

▲吳明機出席「新創新北‧零距離」成果展。（圖／記者羅婉庭攝）



記者羅婉庭／新北報導

新北市副市長吳明機26日出席「新創新北‧零距離」成果展時表示，新北為了推動新創不遺餘力，無論在空間面、資金面、輔導面、國際資源上都有很多措施協助，目前已經有很多組新創團隊進駐，資金面上率全國之先，透過群眾募資協助新創群的第一桶金。他更透露，新北市已成功爭取明年4月的「亞太社會創新高峰會」舉辦權，如同市長侯友宜所說「新北市是大城市，也是做大事的城市」。

吳明機說，透過群眾募資了解，快速的將年輕人的創意轉化成產品，加速市場對他們的了解，幫助青年成功創業，也希望新北的新創計畫可以走入國際，去年就獲得「美國麻省理工學院區域創業加速計畫(MIT REAP)」，是全國第一個入選城市，與國際大城市的創業政策與資源做交流連結，彼此協助。

吳明機宣布，新北市已爭取到第4屆「亞太社會創新高峰會」在新北市舉辦，用社會創新方式，配合聯合國「全球永續發展目標」(SDGs)17個面向，因此，新北市府鼓勵並歡迎社會上以創新為主的創業團隊，集結到新北市，爭取相關資源。

吳明機說，創業對於國家經濟發展帶來豐沛效益，他強調，新北市一直都是台灣創業搖籃，許多知名企業都是在新北賺到第一桶金，因為新北的產業結構扎實，生態系也非常健全，無論是資通訊、傳產，都有機會透過創業方式發展出新興產業，所以新創非常容易成功，年輕人來此創業，將會大幅降低困難度。

▲「新創新北‧零距離」成果展。（圖／記者羅婉庭攝）

為使新北邁向創業之都，新北市政府積極投入新創相關資源，給予創業者一次到位的服務，今起於新北市政府舉辦「新創新北‧零距離」成果展，為期4天，展示多項計畫之成果，包括「新北市青年創業群眾募資輔導計畫」、「新北創力坊」、「新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心」及「美國麻省理工學院區域創業加速計畫(MIT REAP)」，展示36組新創團隊產品及服務，並同步安排「新北創力坊Demo day」及「新創沙龍」論壇。

吳明機在致詞時表示，目前有營運中的「新北創力坊」及「新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心」，未來規劃在新店、土城、中和也陸續規劃創業空間，包括新店「寶高智慧產業園區」將於明年完工，園區內將規劃新創的進駐空間，讓新創有更舒適的環境，也可就近與企業進行合作，達到互利雙贏，共享智慧經濟。

新北市積極招募及培育新創團隊，今年也首次推動「新北市青年創業群眾募資輔導計畫」，針對「科技與設計加值」、「社會與地方創生」、「文化與內容發展」三大領域新創團隊專案進行群眾募資，期待團隊經由專業的集資輔導和諮詢服務，並藉群眾力量將夢想具現化，從新北往更大的世界舞台前進！本計畫協助22組團隊進行群眾募資，累計已獲得新臺幣5,600萬的創業資金，幫助好創意獲得社會大眾的實質支持。

「新北創力坊」今年度培育38組新創團隊，領域包括電子商務、雲端服務、區塊技術、文化創意等，自103年至今，已成功協助新創團隊募集資金逾新臺幣3億1,000萬元。

「新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心」至今已招募4期累積輔導61組團隊，其中有5家新創公司獲得國家發展基金（國發基金）投資，各期新創團隊已累計新投增資2.5億元，且持續增加中。同時協助介接新創團隊與新北在地企業及新北市工業會新世代傳承聯誼會交流，整合產、官、學、研、融、創等資源，同時增加公司知名度，進一步拓展市場之可能性。

▲「新創新北‧零距離」成果展。（圖／記者羅婉庭攝）