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前進創業嘉年華會　好食好事加速器學員獲投資業者矚目

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▲▼好食好事,創業嘉年華,青銀共農,幸福良食,新創,食農。（圖／好食好事基金會提供）

▲好食好事基金會於今年Meet Taipei會場規畫「食農主題專館」。

圖、文／好食好事基金會提供

匯集全國新創產業動能的「2020 Meet Taipei創新創業嘉年華」日前落幕，以加速器扶植食農新創產業的好食好事基金會，聯合6個食農新創團隊參展，除吸引不少人潮駐足，各團隊也接到不少合作機會，其中提倡「青銀共農」的幸福良食公司獲專業投資業者矚目，有機會將自有品牌產品拓展到更多餐飲通路。

為扶植飲食與農業的新創事業，頂新和德基金捐助人代表魏應充2017年捐助成立好食好事基金會，並投入資源推出台灣唯一食農加速器，每年輔導十個新創團隊尋找更多利基。

除提供新創團隊專業師資與個別指導，好食好事基金會也在今年的Meet Taipei會場規畫「食農主題專館」，邀請曾參與加速器計畫的明谷農業生技、幸福良食、格園社會企業、源天然農業、寬泰食品、蟲小道大等6個團隊共同參展，希望在這場創新創業嘉年華上，為團隊鏈結更多新創圈資源。

參展當天，寬泰食品的展位前聚集不少品嘗「義式番茄植物肉醬千層麵」的民眾，他們利用台灣在地的非基改豌豆，製成100％的植物肉。展場中他們端出義式番茄植物肉醬千層麵讓民眾試吃，有茹素的民眾讚嘆麵、肉醬和起司的完美搭配；但更多民眾試吃後的反應，都不敢相信那是用豌豆製成的植物肉，「不講真的不知道，吃起來就是肉的口感呀！」

▲▼好食好事,創業嘉年華,青銀共農,幸福良食,新創,食農。（圖／好食好事基金會提供）

▲參展食農新創團隊：寬泰食品。

蟲小道大則以養殖昆蟲「黑水虻」並製成動物性蛋白，提供畜產飼料使用。由於遵循歐盟及美國AAFCO標準程序進行飼養，不用廚餘、糞便做為昆蟲飼料，而以咖啡渣、酒糟等農業副產品為主，能達到循環經濟。執行長許承軒拿著黑水虻給民眾嗅聞，有民眾說聞起來超像蝦味先，「但有人願意投入這種想都沒想過、對環境友善的產業，很佩服。」

▲▼好食好事,創業嘉年華,青銀共農,幸福良食,新創,食農。（圖／好食好事基金會提供）

▲參展食農新創團隊：蟲小道大。

去年透過「青銀共農」模式協助20公頃土地復耕的幸福良食公司，將收購來的農產品加工為黑豆茶等產品，這次也在攤位中發表產品DM，除獲得大學邀約到校園跟大學生分享創業經驗，也獲投資業者矚目，近日將進行產品試吃，若順利將有機會把自有品牌「幸福千千歲」產品拓展到更多餐飲通路。

幸福良食公司共同創辦人吳詩涵說，這次與好食好事基金會共同參展，成功獲得與學校及投資業者連結的機會，有助號召更多年輕人投入青銀共農的產銷體系並拓展品牌，獲益良多。蟲小道大公司執行長許承軒也說，這次參展獲得很多中下游廠商的洽談機會，最近陸續進行中。

▲▼好食好事,創業嘉年華,青銀共農,幸福良食,新創,食農。（圖／好食好事基金會提供）

▲參展食農新創團隊：幸福良食。

好食好事基金會指出，具有潛力的食農新創團隊，只要有核心產品、商業模式，並清楚自身願景，未來都能加入加速器種子計畫，獲得系統性輔導，共同實現台灣飲食與農業創新的理想。

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