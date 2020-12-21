國內首個「食農加速器種子計畫」　10新創團12/22競奪百萬獎金

▲好食好事基金會將於本週二12/22舉辦「食農專題論壇」。

圖、文／好食好事基金會提供

好食好事基金會推出國內首個「食農加速器種子計畫」，選拔、培育有發展潛力的食農新創團隊，今年邁入第3屆。基金會日前舉辦第2次期中成果驗收，寶奇生技、甫田科技、格園社會企業拿下前3名。基金會表示，參與的10個團隊將在12/22（二）的成果發表會（Demo Day）上爭奪百萬大獎，現場同時舉辦「食農專題論壇」，民眾可透過線上直播直擊現場（https://tinyurl.com/y927aqke）。

全球暖化導致極端氣候形成常態，食農產業的永續發展面臨嚴峻的挑戰，今年因全球新冠肺炎疫情，更是雪上加霜。頂新和德基金捐助人代表魏應充因成長於農村，對農民困境有所感，2017年捐助成立好食好事基金會，扶植國內飲食與農業新創事業。隔年基金會推出國內首個「食農加速器種子計畫」，選拔有發展潛力的食農新創團隊，安排專屬業師指導、創業課程等，並鏈結種子基金擇優投資。推出2屆，已經成功輔導15個新創團隊轉型與進化，業績成長逾6000萬元。

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今年的第3屆「食農加速器」從64個食農新創團隊中選出10個，主題涵蓋食農科技、食農生技、創新飲食及永續食農等4大領域。他們從7月底開始接受為期4個月的指導課程，每個團隊有3位專屬業師協助他們，將商業模式或產品調整到最佳狀態。加速器日前舉辦第2次期中簡報競賽，驗收學習成果，寶奇生技拿下第1名，獲得獎金3萬元；甫田科技則不僅獲得第2名佳績，還得到加速器業師投票選出最想投資的「業師團特別獎」，總獎金5萬元，成為實質最大贏家，另外格園社會企業獲得第3名及獎金1萬元。

寶奇生技以微生物菌株育成技術搭配營養飼料配方，養出一顆顆「機能蛋」，為了與一般蛋商做出差異，他們以連鎖藥局為主要銷售通路，另外也持續將機能蛋上架到百貨公司超市，目前已經有500多個銷售據點。

甫田科技則是源自於美國太空總署（NASA）的太空艙種植實驗，發展「氣耕」種植，不像傳統農業需要大面積土地，而是透過專利氣耕種植設備Airtree，直接把蔬菜「放」在裡面。他們精密計算植物的一日所需，把霧化處理的營養液噴灑在植物的根部，不同於水耕，植物根部接觸到更多空氣，不會一直泡在水裡；與傳統農法相比，蔬菜也不會因此透過土壤吸收到農藥、除草劑、重金屬，更能阻絕土壤中的病蟲害，讓蔬菜受污染的可能性直接降到最低。

本屆食農加速器的成果發表會（Demo Day）12/22（二）下午13：30將正式登場。專業評選後，好食好事基金會將頒發獎金100萬元的「潛力獨角獸獎」、50萬元的「食農永續發展獎」，基金會表示，優秀團隊有機會獲得本屆新導入的種子基金投資。發表會上除了10組團隊的展示，也有「食農專題論壇」，詳情可參考活動網址（https://event.cw.com.tw/2020hao-shi/index.html），屆時基金會粉絲專頁（https://tinyurl.com/y927aqke）將提供現場直播。