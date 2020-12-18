早餐掛機車買個菜秒被偷！她火大靠北市場　意外釣出一顆爛西瓜

▲虎尾鎮中正路菜市場人潮多，日前發生有民眾將早餐掛在機車，逛個攤位回頭早餐已被偷。（圖／翻攝自Facebook／虎尾人(讚)出來）

記者蔡佩旻／雲林報導

早晨的菜市場總是喧囂熱鬧，雲林縣虎尾鎮市區的中正路在上午的時段會有許多臨時攤販設攤，形成一個傳統菜市場，但因並非攤販集中區，中正路上車水馬龍、人車爭道，日前發生有民眾將早餐掛在機車，逛個攤位回頭早餐已被偷，PO在臉書社團怒罵，意外引起網友驚爆，「我也被偷過一顆西瓜，不過那顆是壞的」。

雲林縣虎尾鎮一名女網友本月10日於《虎尾人(讚)出來》貼文，「就在剛剛發生的事情，我去買早餐然後去中正街逛一下，結果逛出來，我的〈早餐〉竟然不見了？連早餐你都要拼（台語的偷之意）？？是真的有那麼窮嗎？我不知道你是不是很餓，但你用偷拿的就是不對！＃發文是希望民眾都能夠注意一點，以免貴重物品被偷」

▲一名網友表示，「我也被偷過一顆西瓜...在機車踏板前面...不過那顆是壞的...原本要丟掉結果被偷走」令人吃驚。 （圖／翻攝自Facebook／虎尾人(讚)出來）

貼文一出引起網友共鳴，紛紛回應陳述自己將物品掛在機車被偷的經驗，「這個問題好像一直都有餒，所以我買東西不掛著」、「這是很正常的，我之前買的菜和魚也會不見了」、「沒事的，我買的便當也被拿走整袋沒了」、「我也曾發生過 一包車輪餅不見了」，「我也遇過剛買好的2杯飲料，也被拿走..」、「還有人的皮包被扒走了」。但較誇張是一名網友表示，「我也被偷過一顆西瓜...在機車踏板前面...不過那顆是壞的...原本要丟掉結果被偷走」令人吃驚；除了有網友留言建議「建議食物不要離開視線範圍吧 這次是被偷 下次萬一沒被偷結果被下藥或是沾上陌生人的口水有傳染病呢？」更有望有開玩笑表示「是我就再買一份… 加雙倍瀉藥」。

對此現象，雲林縣虎尾警分局虎尾派出所所長蔡東洲表示， 年關將近，虎尾派出所將不定時巡邏防制。並呼籲民眾至菜市場或人潮擁擠地方，勿貪圖一時方便，有價值性及貴重物品應隨身攜帶，勿成為竊嫌下手目標。

▲雲林縣虎尾警分局虎尾派出所所表示， 年關將近虎尾派出所將不定時巡邏防制。（圖／記者蔡佩旻攝）



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