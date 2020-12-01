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路面老舊龜裂　雲林縣府自籌300萬「拉皮重建」改善小學周邊路面

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▲縣府整理出結餘款，自籌經費新台幣300萬元，預計路面改善長953公尺，寬約6~12公尺，預計本週五開工，工期30日曆天，2021年01月02日竣工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣府整理出結餘款，自籌經費300萬元，預計路面改善長953公尺，寬約6~12公尺，本週五開工，工期30日曆天，2021年01月02日竣工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善今（1）日召開「斗六市雲81線4K+140~5K+093久安國小前路面改善工程」施工說明會，為修復斗六市久安國小前老舊破損路面，說明目前執行情形，斗六市長林聖爵、斗六市民代表會主席胡克勤、工務處副處長廖政彥、久安里長凃凱翔、久安國小校長賴建達及地方鄉親共同參與。

工務處副處長廖政彥指出，此次預計改善工程為雲81線4K+140~5K+093久安南路長約953公尺路段，因路面老化嚴重，改善工法是將路面做5公分的AC刨鋪工程，預期改善後能解決當地道路交通狀況，強化路基、路面穩固，以提高人車通行安全，施工期間，造成交通不便，也請用路人予以體諒。

▲縣府整理出結餘款，自籌經費新台幣300萬元，預計路面改善長953公尺，寬約6~12公尺，預計本週五開工，工期30日曆天，2021年01月02日竣工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善今日召開「斗六市雲81線4K+140~5K+093久安國小前路面改善工程」施工說明會，為修復斗六市九安國小前老舊破損路面，說明目前執行情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，此工程道路現況路面老舊破損，影響家長及學童交通安全，為保障用路人行車安全，並加速施工期程，縣府整理出結餘款，自籌經費針對該路段鋪面進行改善，工程總經費為新台幣300萬元，預計路面改善長953公尺，寬約6~12公尺，預計本週五開工，工期30日曆天，2021年01月02日竣工。

▲縣府整理出結餘款，自籌經費新台幣300萬元，預計路面改善長953公尺，寬約6~12公尺，預計本週五開工，工期30日曆天，2021年01月02日竣工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市九安國小前老舊破損路面，預期改善後能解決當地道路交通狀況，強化路基、路面穩固，以提高人車通行安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市長林聖爵表示，縣市一家親，感謝張縣長聽取鄉親意見，將久安國小前路面進行全面改善，維護學生、家長用路安全，市公所也會和縣府持續配合，積極處理改善破損路面，貫徹張縣長提出之「水通路平」的施政方針。

▲縣府整理出結餘款，自籌經費新台幣300萬元，預計路面改善長953公尺，寬約6~12公尺，預計本週五開工，工期30日曆天，2021年01月02日竣工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府工務處副處長廖政彥進行改善工程簡報。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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