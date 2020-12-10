　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

體恤實名制口罩領取藥局　雲林縣購置233台專用讀卡機逐一發配

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲雲林縣長張麗善不惜動用第二預備金，直接採購單價3千多元的讀卡機發配，以實際行動付出。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善不惜動用第二預備金，直接採購單價3千多元的讀卡機發配，以實際行動付出。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情期間以來，許多配合實名制口罩領取藥局發生讀卡機磨損加速，出現當機、讀取資料不順暢等狀況，各縣市政府亦紛紛以補助部分金額方式協助購置新機；雲林縣政府則以「發配新機」方式，購置233台健保卡專用讀卡機，動用第二預備金約80多萬元，不僅提升藥師操作效率，也提高民眾領取口罩速度。

工欲善其事必先利其器，自中央宣布2月6日口罩販售實名制上路，社區藥師擔起口罩實名制販售的重任，積極投入防疫第一線為民眾服務，藥師除了代售防疫口罩外，更協助對民眾宣導正確防疫觀念，有助於安定民眾情緒避免不必要的恐慌，口罩實名制政策的上路，對藥局來說是加重體力及心力的負擔。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣共有233家社區藥局配合中央政策，加入口罩販售服務行列。藥師們犧牲休息時間包裝及協助銷售實名制口罩，為服務民眾堅持不懈而努力，凸顯藥師專業在社區的重要性，實為社區健康重要的守護者。

▲雲林縣長張麗善不惜動用第二預備金，直接採購單價3千多元的讀卡機發配，以實際行動付出。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣藥師公會理事長許新交（右一）指出，雲林縣尤其長輩居多，健保卡保存較未注意晶片潮濕或氧化，長久使用下來造成讀卡機時常出現故障，而藥局以往均自行負擔機器損耗的費用。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣長張麗善說明，因應口罩實名制政策，導致健保IC卡讀卡機使用率頻繁，長久使用下來造成讀卡機時常出現故障，而藥局自行負擔機器損耗的費用，因此雲林縣政府為體恤轄內執行口罩實名制的藥局，特籌措經費購置贈與參與藥局一家一台，以實際行動感謝所有藥界先進無私的付出，為防疫藥局打氣。

雲林縣藥師公會理事長許新交表示，雲林縣長張麗善上任以來不僅對於長照方面極為看重，針對社區藥局不時給予藥師鼓勵及關心面臨問題，不同於其他縣市以部分補助方式讓藥局自行購置新機，雲林縣長張麗善不惜動用第二預備金，直接採購單價3千多元的讀卡機發配，以實際行動付出。

雲林縣藥師公會理事長許新交指出，因應口罩實名制政策，各家藥局健保IC卡讀卡機使用率大幅提升，雲林縣尤其長輩居多，健保卡保存較未注意晶片潮濕或氧化，長久使用下來造成讀卡機時常出現故障，而藥局以往均自行負擔機器損耗的費用，現有雲林縣政府的體恤，特籌措經費購置贈與參與藥局一家一台，不僅提升藥師操作效率，也提高民眾領取口罩速度。

▲雲林縣長張麗善不惜動用第二預備金，直接採購單價3千多元的讀卡機發配，以實際行動付出。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣共有233家社區藥局配合中央政策，為體恤轄內執行口罩實名制的藥局，雲林縣政府特籌措經費購置贈與參與藥局一家一台讀卡機。（圖／記者蔡佩旻攝）


►鹹蔬餅帆布袋可愛到爆，必收


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林虎尾糖廠製糖季開工　「五分車」穿梭城鎮再現甜蜜風情

►雲林虎尾警分局架設「自動機器旗手」　可定時遙控自動升降國旗

►雲林味全工廠頂樓爆火警...雲梯車搶救2命疏散30員工　3傷送醫

►53歲警值班猝死「招魂搏嘸筊」！生前開的警車進中庭...連3聖筊

ET快訊
快訊／逃跑21小時押回警局　籍斯瀚大喊：是警察的問題啦
快訊／秦偉性侵造型師定讞　刑期再增加
兩女街頭打起來　狗狗幫勸架竟扯掉她褲子露出渾圓
54歲帥爸神逆齡　板橋正妹曬父女合照「根本兄妹」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鵬管處「屏東觀光圈」成立　展示200項特色旅遊「珍珠商品」

體恤實名制口罩領取藥局　雲林縣購置233台專用讀卡機逐一發配

居家檢疫擅自外出　將重罰10至100萬

竹市林瑤農打破夕陽產業迷思　獲選台灣工藝之家

林智堅贈禮布達佩斯市長　「樂樂水晶球」開啟動物園外交

視察永隆橋改建工程　黃偉哲：盡速完工改善當地防洪效能並使交通順暢

台南動保處用麻醉槍將浪浪母狗射昏　帶往動物醫院結紮

雲林虎尾糖廠製糖季開工　「五分車」穿梭城鎮再現甜蜜風情

苗栗翁離開醫院迷失街頭　家人心急求援！警地毯式搜尋找到了

長榮女大生命案　林燕祝：市府除協助家屬國賠外更應爭取提高警民比

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

新郎婚禮飆舞技一鏡到底5mins　新娘露美背甜笑加入！全場嗨翻

小甜甜爆懷孕！婦產科領媽媽手冊　訂婚小5歲男友…經紀人回應了

Ella錯愕Hebe遭求償　不捨吐姐妹心情狀況：很多無奈！！

Lulu獨特穿搭...艾怡良「誰會買這個鞋子啊」　被畫成「這樣子」她嘆為觀止：什麼意思！

彰化女童「遭母軟禁」高雄獲救 爸苦尋12年終團圓：不強迫同住

鵬管處「屏東觀光圈」成立　展示200項特色旅遊「珍珠商品」

體恤實名制口罩領取藥局　雲林縣購置233台專用讀卡機逐一發配

居家檢疫擅自外出　將重罰10至100萬

竹市林瑤農打破夕陽產業迷思　獲選台灣工藝之家

林智堅贈禮布達佩斯市長　「樂樂水晶球」開啟動物園外交

視察永隆橋改建工程　黃偉哲：盡速完工改善當地防洪效能並使交通順暢

台南動保處用麻醉槍將浪浪母狗射昏　帶往動物醫院結紮

雲林虎尾糖廠製糖季開工　「五分車」穿梭城鎮再現甜蜜風情

苗栗翁離開醫院迷失街頭　家人心急求援！警地毯式搜尋找到了

長榮女大生命案　林燕祝：市府除協助家屬國賠外更應爭取提高警民比

浙江台商同檢疫旅館有房客確診　黃立民：應比對兩人病毒基因序列

只為糾正坐姿！高雄幼兒女園長下重手：硬拉5歲男童雙手害骨折　

華航靠1支形象廣告狂掃國內外24個大獎　預告下支請拭目以待

田馥甄耶誕城「2新1舊」歌單曝光！　遭華研控侵權「這首經典歌照唱」

KS運彩分析／歐霸AC米蘭@布拉格斯巴達　推AC大比分勝

米格魯守「壓扁鐵飯碗」懷疑狗生　怒瞪奴才：駕照雞腿換的？

快訊／逃跑21小時押回警局！　通緝犯籍斯瀚怒吼：是警察的問題啦

3款簡單的氣泡水特調　獨飲或歡聚的耶誕夜　都能更加美好

陸首艘075兩棲攻擊艦部署海南三亞　未來扮攻台要角

金管會主委「興」字看明年經濟　分析3原因

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

地方熱門新聞

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

基隆外木山巨石崩落　湖海路封閉搶修

遠東巨城周年慶12天26億　員工曝原因

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

大江「一星衣益」義賣　助仁友蓋新家

桃園青年局設計發展計畫　創造產學合作

電台名主持人「志明」駕車撞人躺加護病房

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

桃園黑豬肉大賞　推廣國產豬肉標章

善德堂攜手立委趙正宇　捐白米做公益

屏警交通安全月計畫　12月取締未戴安全帽

雲林虎尾糖廠製糖季開工　五分車穿梭城鎮

男子不會用Google Maps　竟失去姻緣！

更多熱門

相關新聞

雲林垃圾場頻傳火警　張麗善：提升掩埋場環境安全

雲林垃圾場頻傳火警　張麗善：提升掩埋場環境安全

雲林縣近期頻繁發生垃圾場火警事件，崙背鄉豐榮垃圾掩埋場昨（3）日午夜發生火警，延燒150平方公尺所幸無人員受傷及財務損失，雲林縣長張麗善今受訪指出，將協助各公所改善掩埋場設施、環境，及辦理人員訓練、維護管理，更主動積極把心思放在垃圾場的維護與管理，避免再發生火警事故。

忘帶健保卡　萬元醫療費讓她震撼

忘帶健保卡　萬元醫療費讓她震撼

「消失的處長」外傳遭撤換　張麗善斥謠言

「消失的處長」外傳遭撤換　張麗善斥謠言

路面老舊龜裂　雲林縣府自籌300萬「拉皮重建」

路面老舊龜裂　雲林縣府自籌300萬「拉皮重建」

雲林縣節電行動計畫　莿桐鄉公所奪冠獲百萬獎金

雲林縣節電行動計畫　莿桐鄉公所奪冠獲百萬獎金

關鍵字：

實名制口罩讀卡機健保卡雲林縣政府張麗善第二預備金

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

羅志祥想回歸？友人心疼：愷樂一出事就被解約

通緝犯就醫逃亡　竹北警緝捕中

Hebe收華研存證信函傻眼！16首歌涉侵權

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

即／竹北通緝犯籍斯瀚「無碼照」曝！

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

雲林愛滋女做S　接客區域曝光

獨／替男友口愛…女大生「猛摳喉嚨」崩潰：我得癌症了

真有外星人！美國保密協議簽下去了

星二代自爆遭性侵懷孕　「不知孩子爸是誰」

Joeman鏟肉5個月「練成筋肉人」！超狂身材曝光

墨西哥富商被螺旋槳爆頭！下秒腦袋開花倒地

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

即／竹北逃脫通緝犯抓到了！

更多

最夯影音

更多
國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」
柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面