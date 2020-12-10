體恤實名制口罩領取藥局　雲林縣購置233台專用讀卡機逐一發配

▲雲林縣長張麗善不惜動用第二預備金，直接採購單價3千多元的讀卡機發配，以實際行動付出。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情期間以來，許多配合實名制口罩領取藥局發生讀卡機磨損加速，出現當機、讀取資料不順暢等狀況，各縣市政府亦紛紛以補助部分金額方式協助購置新機；雲林縣政府則以「發配新機」方式，購置233台健保卡專用讀卡機，動用第二預備金約80多萬元，不僅提升藥師操作效率，也提高民眾領取口罩速度。

工欲善其事必先利其器，自中央宣布2月6日口罩販售實名制上路，社區藥師擔起口罩實名制販售的重任，積極投入防疫第一線為民眾服務，藥師除了代售防疫口罩外，更協助對民眾宣導正確防疫觀念，有助於安定民眾情緒避免不必要的恐慌，口罩實名制政策的上路，對藥局來說是加重體力及心力的負擔。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣共有233家社區藥局配合中央政策，加入口罩販售服務行列。藥師們犧牲休息時間包裝及協助銷售實名制口罩，為服務民眾堅持不懈而努力，凸顯藥師專業在社區的重要性，實為社區健康重要的守護者。

▲雲林縣藥師公會理事長許新交（右一）指出，雲林縣尤其長輩居多，健保卡保存較未注意晶片潮濕或氧化，長久使用下來造成讀卡機時常出現故障，而藥局以往均自行負擔機器損耗的費用。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣長張麗善說明，因應口罩實名制政策，導致健保IC卡讀卡機使用率頻繁，長久使用下來造成讀卡機時常出現故障，而藥局自行負擔機器損耗的費用，因此雲林縣政府為體恤轄內執行口罩實名制的藥局，特籌措經費購置贈與參與藥局一家一台，以實際行動感謝所有藥界先進無私的付出，為防疫藥局打氣。

雲林縣藥師公會理事長許新交表示，雲林縣長張麗善上任以來不僅對於長照方面極為看重，針對社區藥局不時給予藥師鼓勵及關心面臨問題，不同於其他縣市以部分補助方式讓藥局自行購置新機，雲林縣長張麗善不惜動用第二預備金，直接採購單價3千多元的讀卡機發配，以實際行動付出。

雲林縣藥師公會理事長許新交指出，因應口罩實名制政策，各家藥局健保IC卡讀卡機使用率大幅提升，雲林縣尤其長輩居多，健保卡保存較未注意晶片潮濕或氧化，長久使用下來造成讀卡機時常出現故障，而藥局以往均自行負擔機器損耗的費用，現有雲林縣政府的體恤，特籌措經費購置贈與參與藥局一家一台，不僅提升藥師操作效率，也提高民眾領取口罩速度。

▲雲林縣共有233家社區藥局配合中央政策，為體恤轄內執行口罩實名制的藥局，雲林縣政府特籌措經費購置贈與參與藥局一家一台讀卡機。（圖／記者蔡佩旻攝）





►鹹蔬餅帆布袋可愛到爆，必收



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林虎尾糖廠製糖季開工 「五分車」穿梭城鎮再現甜蜜風情

►雲林虎尾警分局架設「自動機器旗手」 可定時遙控自動升降國旗

►雲林味全工廠頂樓爆火警...雲梯車搶救2命疏散30員工 3傷送醫

►53歲警值班猝死「招魂搏嘸筊」！生前開的警車進中庭...連3聖筊