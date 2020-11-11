國民黨發「豬吃瘦肉精顫抖」影片　陳吉仲：Google一下就知道

▲被問國民黨是否刻意誤導？陳吉仲表示，只要Google一下，就可看到全世界這麼多文獻。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

國民黨臉書10日揭露一段約20秒的影片 ，寫下「這是瘦肉精豬隻的屠宰場，瘦肉精強烈的副作用讓豬隻飽受折磨，包含呼吸加快、肌肉顫抖，甚至因為熱衰竭而倒下」。農委會主委陳吉仲今（11日）被問到國民黨是否刻意誤導或為不實消息？他表示，大家看到影片只要Google一下，就可看到全世界這麼多文獻。

立法院經濟委員會今（11日）審查110年度中央政府總預算案關於行政院農業委員會及所屬單位預算部分。陳吉仲針對國民黨最新影片指出，豬隻影響全世界有許多文獻，除少數，大多數都正常。他也特別強調，國內不能用萊克多巴胺，國人只要買國產豬，就不會有此議題，但對於國外萊豬都是經過相關安全評估，很樂意把國內外文獻攤開給大家看。

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媒體問此影片是否刻意誤導？陳吉仲表示，蔡政府宣布萊豬明年一月開放後，很多國內相關資訊應該要是由專業學術界證實，而不是透過許多網路不實消息亂傳，如不斷有網路消息說國內豬農用萊克多巴胺，導致消費者產生質疑，類似不實消息農委會第一時間反駁。至於專業部分，還是要回歸到專業客觀的討論，相關會議學者、專家都是國內頂尖人員，資訊都是公開正確。

媒體再追問這樣算不實消息？陳吉仲回應，之前還有更惡劣的小豬顫抖影片流傳，呼籲所有消費者跟豬農有相關問題，很樂透過獸醫、學術專業對外說明，大家看到影片只要Google一下，就可看到全世界這麼多文獻。

▲農委會日前指出，目前豬價尚於產銷監控穩定的綠燈區（65至80元/公斤）範圍內。（圖／記者李毓康攝）



另外，有媒體問到，萊豬還沒進來肉價就已經下跌13％，陳吉仲說，豬的生產供需都有季節性，經過中秋後需求開始減少，再加上現在天氣不熱，豬隻長得快，價格本來就會有波動，有信心豬價可維持在農民成本以上，且口蹄疫拔針後，預計今年出口會有3000公噸。

農委會日前新聞稿提到，近年來國際飼料大宗物資價格持續疲軟，連帶國內飼料價格也處於低檔，因此，豬農養豬直接生產成本平均每公斤約55元，目前豬價尚於產銷監控穩定的綠燈區（65至80元/公斤）範圍內。至於豬肉零售價格是否反應下跌部分，因零售價及批發價連動具有延遲性與僵固性，肉商約一旬（10日）調整零售參考價格一次，與每日拍賣價格尚無同步連動機制，屬於延遲反應，會和經濟部將密切注意零售參考價格的調整幅度，適時反應合理價格。