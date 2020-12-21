剛拍完畢業照...茶園千金與男友車禍雙亡　虎科大將發榮譽畢業證書

▲陳姓男大生去年畢業於虎尾科技大學，身為UBA隊長的他，於球隊中扮演球隊主力球員。（圖／翻攝自Facebook）

記者蔡佩旻／雲林報導

就讀虎尾科大的23歲陳姓男大生載著20歲蔡姓女友，回高雄市幫阿嬤慶生，不幸於20日晚間在前鎮區發生嚴重車禍，導致2人不幸身亡，陳姓男大生以籃球專長進入虎尾科技大學自動工程系就讀，身為UBA隊長的他，扮演球隊主力球員，儘管今年6月畢業，仍常常回到學校協助訓練學弟，希望能助球隊再重返一級聯賽，可惜已無緣看見球隊重返榮耀。

虎尾科技大學主任秘書胡智熊表示，陳同學自三民家商畢業進入虎科大，當時學校籃球隊並沒有正式教練，陳男扮演凝聚球隊領導角色，當年球隊曾進入UBA（大專校院籃球運動聯賽）一級聯賽，但因成績墊底降回二級，他一直希望協助重返一級聯賽。

胡智熊說，陳男是一個很有禮貌的小孩，無論是場上或場下都可以感受他熱愛籃球的籃球魂，今年球隊一路打到8強賽，卻在領先39分鐘後以一分敗北，無緣升上一級聯賽。陳同學今年6月畢業等待服役中，幾乎每天都會回到學校陪學弟練球，他已獲國內知名企業錄取，原本預定服完兵役就上班，迎接另一段人生旅程。

胡智熊表示，昨天晚間學校就接獲車禍訊息，籃球隊員震驚不捨，學校已經啟動輔導施，減輕學生壓力與情緒；另外，陳同學女友同樣是該校自動工程系，南投老家開茶園，上個禮拜才拍了畢業照，學校將發給榮譽畢業證書，並對校內師生生展開心理輔導。

▲就讀虎尾科大的23歲陳姓男大生載著20歲蔡姓女友發生嚴重車禍，導致2人不幸身亡，蔡女周才拍了畢業照，學校將發給榮譽畢業證書，並對校內師生生展開心理輔導。 （圖／翻攝IG）



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