R22捐贈儀式原所有人未現身　檢察官：他非常寶貝這架直升機

▲士林地檢署將沒入之R22直升機捐贈予虎尾科大飛機工程系，於今（21）日辦理捐贈儀式。（圖／虎尾科技大學提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

臺灣士林地方檢察署日前偵辦私人直升機淡水違法起降案後，將沒入之直升機捐贈與虎尾科大飛機工程系，並於今（21）日辦理捐贈儀式，邀請士林地檢署檢察官黃睦涵、國家運輸安全調查委員會首席調查官王興中、及交通部民用航空局教官黃洸陽、丁作德及華夏航太股份有限公司董事長林泰榮參加。

虎尾科技大學飛機工程系聞名全國的航空維修訓練教學，該系師生將進行直升機之維修技術開發及提升直升機之教學研究，充分利用該直升機提升學生航空維修實務技術與知能，積極為國內航空產業培育國內優秀航空維修與應用科技人才，以貢獻社會及提升國家整體競爭力，從而達成受贈的設備之最有效的運用。

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▲士林地檢署將沒入之R22直升機捐贈予虎尾科大飛機工程系，21日辦理捐贈儀式。（圖／虎尾科技大學提供）

士林地方檢察署在教育方面貢獻良多，透過此次將沒入直升機捐贈給大專院校，讓地檢署司法上的成果也能為國內的大學教育盡一份心力，繼續為台灣的下一代的教育努力，善盡政府機關的公益責任。

士林地檢署檢察官黃睦涵透露，R22直升機所人陳耀庭非常寶貝這台直升機，對其保養呵護備至，捨不得直升機走入報廢一途，所以主動表示有將直升機捐贈虎尾科技大學作為教學教材的意願，這才由士林地檢署進一步聯繫媒介下，讓雙方圓滿。

▲士林地檢署將沒入之R22直升機捐贈予虎尾科大飛機工程系，於今（21）日辦理捐贈儀式。（圖／虎尾科技大學提供）

R22直升機原所人陳耀庭今日低調未現身捐贈儀式；虎尾科技大學表示，非常感謝陳耀庭先生為國內培育航空人才盡一份心，目前已邀請陳耀庭先生在未來R22直升機的課程中前來校園為學生教學指導，陳先生亦於分享直升機操作機經驗下，應允邀約。

虎尾科大也呼應飛航安全要求，呼籲飛行愛好者，應循合法管道取得相關證照及使用合法航空器飛行，以維護空中航機飛航秩序，並保障自身及地面民眾生命財產安全。虎尾科大得到該機後，在感謝各級長官的努力之餘，也將善盡社會責任，培養新一代的航空人員，延續前輩的付出與努力。

▲虎尾科大覺文郁校長(左)致贈感謝狀給士林地檢署黃睦涵檢察官(右)，感謝各單位促成此次捐贈。 （圖／虎尾科技大學提供）





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