　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

R22捐贈儀式原所有人未現身　檢察官：他非常寶貝這架直升機

▲士林地檢署將沒入之直升機捐贈予虎尾科大飛機工程系，於今（21）日辦理捐贈儀式。（圖／虎尾科技大學提供）

▲士林地檢署將沒入之R22直升機捐贈予虎尾科大飛機工程系，於今（21）日辦理捐贈儀式。（圖／虎尾科技大學提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

臺灣士林地方檢察署日前偵辦私人直升機淡水違法起降案後，將沒入之直升機捐贈與虎尾科大飛機工程系，並於今（21）日辦理捐贈儀式，邀請士林地檢署檢察官黃睦涵、國家運輸安全調查委員會首席調查官王興中、及交通部民用航空局教官黃洸陽、丁作德及華夏航太股份有限公司董事長林泰榮參加。

虎尾科技大學飛機工程系聞名全國的航空維修訓練教學，該系師生將進行直升機之維修技術開發及提升直升機之教學研究，充分利用該直升機提升學生航空維修實務技術與知能，積極為國內航空產業培育國內優秀航空維修與應用科技人才，以貢獻社會及提升國家整體競爭力，從而達成受贈的設備之最有效的運用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲士林地檢署將沒入之直升機捐贈予虎尾科大飛機工程系，於今（21）日辦理捐贈儀式。（圖／虎尾科技大學提供）

▲士林地檢署將沒入之R22直升機捐贈予虎尾科大飛機工程系，21日辦理捐贈儀式。（圖／虎尾科技大學提供）

士林地方檢察署在教育方面貢獻良多，透過此次將沒入直升機捐贈給大專院校，讓地檢署司法上的成果也能為國內的大學教育盡一份心力，繼續為台灣的下一代的教育努力，善盡政府機關的公益責任。

士林地檢署檢察官黃睦涵透露，R22直升機所人陳耀庭非常寶貝這台直升機，對其保養呵護備至，捨不得直升機走入報廢一途，所以主動表示有將直升機捐贈虎尾科技大學作為教學教材的意願，這才由士林地檢署進一步聯繫媒介下，讓雙方圓滿。

▲士林地檢署將沒入之直升機捐贈予虎尾科大飛機工程系，於今（21）日辦理捐贈儀式。（圖／虎尾科技大學提供）

▲士林地檢署將沒入之R22直升機捐贈予虎尾科大飛機工程系，於今（21）日辦理捐贈儀式。（圖／虎尾科技大學提供）

R22直升機原所人陳耀庭今日低調未現身捐贈儀式；虎尾科技大學表示，非常感謝陳耀庭先生為國內培育航空人才盡一份心，目前已邀請陳耀庭先生在未來R22直升機的課程中前來校園為學生教學指導，陳先生亦於分享直升機操作機經驗下，應允邀約。

虎尾科大也呼應飛航安全要求，呼籲飛行愛好者，應循合法管道取得相關證照及使用合法航空器飛行，以維護空中航機飛航秩序，並保障自身及地面民眾生命財產安全。虎尾科大得到該機後，在感謝各級長官的努力之餘，也將善盡社會責任，培養新一代的航空人員，延續前輩的付出與努力。

▲士林地檢署將沒入之直升機捐贈予虎尾科大飛機工程系，於今（21）日辦理捐贈儀式。（圖／虎尾科技大學提供）

▲虎尾科大覺文郁校長(左)致贈感謝狀給士林地檢署黃睦涵檢察官(右)，感謝各單位促成此次捐贈。 （圖／虎尾科技大學提供）
 


►超級經典保養品！5折價必需囤貨


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►R22直升機亂飛被扣押！17日運抵虎尾科大　飛機系多了千萬級教材

►早餐掛機車買個菜秒被偷！她火大靠北市場　意外釣出一顆爛西瓜

►剛拍完畢業照...茶園千金與男友車禍雙亡　虎科大將發榮譽畢業證書

►環球科大暖冬送愛　視傳系師生「流體畫藝術創作」捐贈育幼院

ET快訊
情侶雙載亡！UBA隊長哥擲筊4、50次沒回應　向女方道歉才獲
獨／撞擊瞬間曝光！UBA隊長載女友雙亡　家屬悲：剛回頭就被撞
只有今天！ICE MONSTER「這間店」直接免費吃甜點
「百萬BMW重機通勤」騎士自撞爆頭亡　車噴100m爆炸影片曝
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「僑見世界臺灣」首獎出爐　馬來西亞女孩揪學長談心抱走6萬元

檢疫規範將趨嚴！工會：機師須面對「無限輪迴隔離」盼大眾支持

R22捐贈儀式原所有人未現身　檢察官：他非常寶貝這架直升機

沒戴口罩進不去賣場！他批「服務超差」：彰化開不起有格調的百貨

新店灰衣婦紅燈狂拉車門　3歲女兒險被抱走！爸媽一習慣神救援

玉山「初雪美照」曝！漫天白雪一地雪白　合歡山只下霰山友超羨慕

獨／「台灣糖尿病之父」診所31日歇業！林瑞祥：房東要賣房子

機師居家檢疫只要3天就能外出　陳時中：考慮 加嚴

婆婆幫坐月子！人妻堅持「30萬住月子中心」：離婚或墮胎　網曝神招

林佳龍轟「機師違規沒戴口罩」需受罰！將修正航空業檢疫規定

韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

年收200萬女「聯誼」竹科工程師 2人急結婚...媽寶男怨：卸妝嚇人

別抓壁虎！嬤把貓孫擺籃裡訓話 牠嫌吵閉眼「裝沒聽見」：好啦～

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！被他伸手解釦…未播漏網畫面羞爆

高雄嚴重車禍！情侶雙載「未兩段式左轉」…20歲男噴飛不治

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

「僑見世界臺灣」首獎出爐　馬來西亞女孩揪學長談心抱走6萬元

檢疫規範將趨嚴！工會：機師須面對「無限輪迴隔離」盼大眾支持

R22捐贈儀式原所有人未現身　檢察官：他非常寶貝這架直升機

沒戴口罩進不去賣場！他批「服務超差」：彰化開不起有格調的百貨

新店灰衣婦紅燈狂拉車門　3歲女兒險被抱走！爸媽一習慣神救援

玉山「初雪美照」曝！漫天白雪一地雪白　合歡山只下霰山友超羨慕

獨／「台灣糖尿病之父」診所31日歇業！林瑞祥：房東要賣房子

機師居家檢疫只要3天就能外出　陳時中：考慮 加嚴

婆婆幫坐月子！人妻堅持「30萬住月子中心」：離婚或墮胎　網曝神招

林佳龍轟「機師違規沒戴口罩」需受罰！將修正航空業檢疫規定

馬英九冬至吃燒麻糬　「糯米控」朱立倫開箱5款湯圓最推這口味！

「僑見世界臺灣」首獎出爐　馬來西亞女孩揪學長談心抱走6萬元

失蹤老翁跌圳溝受困　善警合力救援家屬感激

林宥嘉台中跨年壓軸！　蔡尚樺主持定裝「露腰緊身」造型亮點

謊稱女兒得癌詐騙千萬善款！　7歲女童逝世...狠媽還想再害小女兒

2020屏東四重溪溫泉季　求婚事務所12月20日浪漫開張

桃園女持汽車駕照騎機車挨罰　次日考照寫信謝警揪錯

斗山熊挖米蘭達還不夠　再找大聯盟196公分巨投洛克特

每天努力換取進步　字母哥：我想打進冠軍賽

檢疫規範將趨嚴！工會：機師須面對「無限輪迴隔離」盼大眾支持

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

生活熱門新聞

西門蘿莉塔有對象了！羞：希望可以久一點

晚上9點就睡覺！監獄生活「1天時間表曝光」

冬至5大禁忌！吃湯圓6招轉運大公開

翡翠柳橙買一送一　麻古茶坊聲明道歉

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

1年沒進辦公室！台灣夫妻英確診「變異新冠病毒」　高燒39度猛流淚

冬至「全台有雨」！今水氣最多豪大雨熱區曝清晨12.9度

女友生日給驚喜　開箱是天價PS5

星巴克天天買一送一　85度C大優惠

兒子交換禮物抽到「4陌生臉孔」　媽怒丟回收

玉山8:20下雪！降雪累積0.5公分

老夫妻坐了對號座！她要開口被朋友阻止　從高雄站到台中

張爸與他的一千個帳號　張文政

「林青霞」3個字永遠都是包袱

更多熱門

相關新聞

茶園千金與男友車禍雙亡　虎科大將發榮譽畢業證書

茶園千金與男友車禍雙亡　虎科大將發榮譽畢業證書

就讀虎尾科大的23歲陳姓男大生載著20歲蔡姓女友，回高雄市幫阿嬤慶生，不幸於20日晚間在前鎮區發生嚴重車禍，導致2人不幸身亡，陳姓男大生以籃球專長進入虎尾科技大學自動工程系就讀，身為UBA隊長的他，扮演球隊主力球員，儘管今年6月畢業，仍常常回到學校協助訓練學弟，希望能助球隊再重返一級聯賽，可惜已無緣看見球隊重返榮耀。

即／太魯閣大同大禮男登山客突昏迷　搶救不治

即／太魯閣大同大禮男登山客突昏迷　搶救不治

R22直升機17日運抵　虎尾科大飛機系多了千萬級教材

R22直升機17日運抵　虎尾科大飛機系多了千萬級教材

亂飛「R22」變犯罪工具　駕駛選擇捐贈原因曝

亂飛「R22」變犯罪工具　駕駛選擇捐贈原因曝

淡水違規亂飛R22遭查扣　機主捐給大學

淡水違規亂飛R22遭查扣　機主捐給大學

關鍵字：

直升機R22虎尾科技大學陳耀庭

讀者迴響

熱門新聞

獨／UBA虎科大隊長載女友遭撞！噴飛身亡

印度神童預言成真！變種病毒現...災難「沒結束」

西門蘿莉塔有對象了！羞：希望可以久一點

子瑜站TWICE最後粉心疼「妳值得更好」

祖先連喊20次不要！他騎到一半金山坍塌

喬瑟夫剪掉招牌長髮「激帥中分頭」驚艷網

快訊／輪椅婦閉目不動　警衛搖不醒驚覺「死了」

甜美少校人妻嘟嘴挑逗：說你愛我！偷吃舊愛學長對話曝

UBA隊長家屬曝「不辦告別式」：怕阿嬤、媽媽受不了

晚上9點就睡覺！監獄生活「1天時間表曝光」

她一看「爆改款電動車」怒了　網轟：還免車牌

少校兒媳搞舊愛！　公公跟監親揭家醜：國家還有救嗎

冬至5大禁忌！吃湯圓6招轉運大公開

翡翠柳橙買一送一　麻古茶坊聲明道歉

金鍾國屁屁處夾白色口罩　智孝一步救援

更多

最夯影音

更多
韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」

韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」
郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面