獨／載女友「沒兩段左轉」！身分曝：是20歲UBA虎科隊長　噴飛雙亡

記者柯振中、吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市前鎮區20日晚間發生嚴重車禍，就讀虎尾科大的20歲陳姓男大生載著20歲蔡姓女友，疑似未依規定兩段式左轉，與後方直行車輛發生碰撞，導致2人不幸身亡。據了解，陳姓男大生是UBA虎尾科大的隊長，如今爭取籃球冠軍夢碎，讓親友、家人傷心斷腸。

▲高雄嚴重車禍，虎科大球隊隊長與女友雙雙身亡。（圖／記者吳世龍翻攝）



陳男20日晚間6點35分左右騎乘普通重機，載著蔡姓女友行經凱旋四路與瑞田街口，疑似未依規定兩段式左轉，與後方開車直行的林姓駕駛發生碰撞，瞬間向前噴飛。

救護人員接獲報案，派出2輛救護車、共4名救護人員趕往現場，進行急救，接著分別將2人送往阮綜合醫院、高雄國軍總醫院搶救，不幸的是2人均搶救無效身亡。

▲據了解，陳姓男子是虎科大隊長。（圖／翻攝自Facebook）



據了解，陳姓男子就讀虎尾科大，是UBA虎科大的隊長，時常在球場上發光發熱，還與好友約定「爭奪籃球賽總冠軍」，如今車禍遇劫身亡，讓家屬、親友傷心斷腸。

▼情侶雙載疑似未依規定2段式左轉，遭撞雙亡。（圖／翻攝IG）



陳男的女友蔡姓女子家中疑似經營茶園，時常在臉書上分享家中茶園的大小事，貼文也有許多好友按讚，碰上死亡車禍，讓人始料未及。詳細車禍原因為何，警方仍在進一步調查當中。

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▼陳男是UBA虎科大的隊長，載女友遭撞雙亡。（圖／翻攝Facebook）