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台北國際觀光人次少900萬　黃珊珊：如果只有你不轉型可能就等死

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◎採訪：陳家祥、袁茵
◎攝影：林敬旻、黃軍瑋
文／袁茵

面對已經持續近一年的新冠肺炎疫情，台北市長柯文哲過去屢次提及，不可能再回到過去的經濟模式，應轉型與病毒共存；然而正努力朝向國際化都市邁進的台北市，對於國境之門仍閉的狀況，要如何在國旅市場中取得商機？台北市副市長黃珊珊坦言，這反而成了台北市的轉機，由於過去商圈轉型需要花時間，但現在碰到疫情，反倒開始樂意提升了。

台灣在1月21日除夕夜前夕，發現首起確診案例後，民眾開始對新冠肺炎這4個字產生恐懼，深怕2003年的SARS惡夢重演；日後越來越多境外移入個案增加，在中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的宣布下，台灣自3月19日實行邊境管制，開始了所有入境台灣者一律居家檢疫14天，而非中華民國國籍者一律限制入境，也就是外界所謂的「關國門」。

新冠肺炎變北市轉機　旅宿業不轉型也活不下去

受到今年初世界各國陸續「關國門」的影響，過去仰賴國際觀光客的台北市更是首當其衝。黃珊珊接受《ETtoday新聞雲專訪》時表示，此次疫情受挫最嚴重的，大概是一些接觸性服務，例如住宿、餐飲等，而台北市藝文、餐飲、旅宿業等受到影響，這都是沒辦法的事情。

▲台北市副市長黃珊珊專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲面對疫情衝擊，黃珊珊坦言，任何國家承受不了封鎖快1年的邊境。（圖／記者林敬旻攝）

「我們沒有國際的觀光客，對台北傷害真的很大！」黃珊珊認為，除了台北以前仰賴國際觀光客之外，在中南部地區還有國民旅遊的市場上，對台北市而言，即使在疫情比較稍微趨緩之後，仍有民眾覺得到台北旅遊很貴，「台北一直都有一個很大的空窗，當時國際觀光客佔據我們90％的市場，現在降下來了，所以夜市包括商圈等影響都很大，接觸服務的影響最大。」

在國內疫情在6月開始趨緩，大家覺得台灣很安全，其他行業逐漸回穩後，「旅宿業仍然不行，包括商圈夜市還是會受到一些衝擊，但我們也在這時候開始發現另外轉機」，因為這些商圈平常生意很忙時，不會想著要改進，例如過去曾幾何時會想改造士林夜市？當時很多商圈不用改造，生意就很好了，更何況改造還需要花一段時間，現在碰到疫情，這些攤商反而樂意提升，「這也是我們認為，危機是他們最大的轉機，更是台北的轉機。」

黃珊珊直言，疫情後最重要的就叫「轉型」，而這也是市長柯文哲過去不斷強調的議題，如果這些主打國際觀光客的旅館在這段時間不轉型，「那也活不下去！沒有國際觀光客之後，大家都是一樣死」，不過就像是晶華酒店，將自己轉型變成一艘郵輪，讓所有客人可以在裡面吃喝玩樂，還請導遊帶著客人去赤峰街店家深度旅遊，一一介紹整個環境，找到自我出路。

▲台北市副市長黃珊珊專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲不過，疫情卻也帶來了「轉機」，黃珊珊認為，這使商家開始願意轉型。（圖／記者林敬旻攝）

「我覺得這次的疫情很公平。」黃珊珊說，若全世界就只有你不轉型，那可能就是在等死，所以在疫情中求新求變的人，反而有機會撐過去，為了不讓國人到台北玩時，認為台北市的東西都沒有改變，首先要振興商圈，並且給予旅遊補助，並且同時改造夜市，「當國際觀光客再進來時，台北絕對不是你當年看到的台北。」而台灣這次碰到最好的，首先就是對疫情應付得好，以及民眾包括商家的心態願意改變，開始創新與改造。

不過，相對地，接下來也有很多產業回不去了，像是過去很少會叫外賣，但外賣業者在疫情時代異軍突起，若沒有走上這條路的店家可能會受到很大影響，還有無接觸經濟，這也是為什麼柯文哲希望創造無現金交易，因為鈔票接觸也容易傳遞病毒，而台灣電子支付又比其他國家落後很多，應趁機把這塊補起來，「有些東西是回不去的，也不需要回去，因為回去之後沒有出路。」

在防疫與日常生活中找到平衡　保持台北經濟成長

整體來看，台北市努力拚國旅，就是為了減緩「關國門」後帶來的衝擊，但少了近900萬人次外國觀光客到訪，仍是不可能填補的缺口，也不免讓有聲音開始擔心台北經濟會大幅衰退。

對此，黃珊珊也做出了說明，其實台北商業的整體經濟只掉了一點點，非常少，因為其他進出口、金融業非常好，房地產都漲，台北整體金流是沒有減少的，只是有些行業很差，有些行業很好，所以最厲害的還是台北在疫情下，仍保持經濟成長。

▲台北市副市長黃珊珊專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲面對疫情，台北市整體金流沒有變少，黃珊珊強調，「如果我們防疫做得好，那就不用害怕」。（圖／記者林敬旻攝）

「現在台北市不是要打房嗎？因為都在買房子！老華僑都回來買房子了。」台北沒有因為疫情而導致經濟往下走，台灣經濟還是正成長，光是做代工就做不完了，而台北剛好是總部，所以金流沒有問題，成為了少數經濟成長還保持正的國家。

在這將近一年的疫情時期，台北也舉辦了創業週、智慧城市展，甚至開了全球唯一的萬人演唱會，還登上外國媒體版面。黃珊珊說，很多人都在問，小巨蛋要不要關？「我說戴口罩就不用關！為什麼要關？台北市政府致力於讓人民的生活盡量維持正常，能不關的我不會關。」

黃珊珊強調，如果防疫做得好，那就不需要怕，她大可以關捷運、公車，但市府團隊仍堅持不慌亂，應穩健面對疫情對台北的衝擊，「我們要在這中間找到平衡。」

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