台北燈節移師艋舺　蔡炳坤：不只101　這六區也會一起亮起來

◎採訪：陳家祥、袁茵

◎攝影：林敬旻、陳煥丞

文／袁茵

新冠肺炎重創各國經濟，尤其各國紛紛關閉國門，使觀光旅宿產業受到最大打擊，向來最受外國觀光客喜愛的台北市則首當其衝。

台北市長柯文哲上任後，力推東西區門戶計畫，為配合西區門戶計畫，台北燈節於2017年開始移師台北西區。面對即將到來的台北燈節，台北市副市長蔡炳坤接受《ETtoday新聞雲》專訪時透露，台北市在2021年舉辦台北燈節，除了有7大特色，屆時搭配「台北加碼GO」補助方案，就是要讓中南部的民眾一起來台北「嗨起來」。

▲北市觀光受到新冠肺炎衝擊，蔡炳坤透露，這次除了台北燈節之前，還加碼了多項活動，包括西門「PLAY樂購町」計畫、公館聖誕季和跨年點燈。（圖／記者林敬旻攝）

蔡炳坤強調，燈節已經在緊鑼密鼓籌備當中，這次燈節並非在以往的西門町，而是首度移師到「一府二鹿三艋舺」中的「艋舺」，從龍山寺到廣一、廣二，整個涵蓋中萬華。

燈節首度移師艋舺 7大特色結合傳統與創新

今年的台北燈節於2021年2月26日農曆元宵節一路進行到3月7日，所謂的7大特色，第一個就是讓燈節進入到艋舺，涵蓋了宮廟、市場、夜市與歷史街區；第二個是今年適逢牛年，這次北市府準備了「史上第一個會跳舞的主燈」，希望讓大家看到結合科技的牛搖擺身軀、翩翩起舞的模樣。

第三個特色就是「天天有演唱會」，且卡司陣容堅強；除了演唱會卡司之外，還會找「國際卡通明星」來陪伴。第五個特色是邀請國內外藝術家打造藝術燈。另外，最後一天的活動也會有踩街遊行嘉年華，「不用擔心會有青山王遶境鞭炮！但是會很熱鬧。」

蔡炳坤在說明時也保留了些神秘感，他表示，此次燈節是傳統與創新的結合，因為艋舺是最具有傳統味的街區，所以會將主燈、燈飾和科技做結合，希望到時候除了台北市民，其他縣市的民眾都能一起來看台北燈節。

不只台北101串連 全台北地區「亮起來」

對於燈節地點從往常的西門町換到艋舺後，原本往年在中華路上舉辦的活動會不會因此而減少，蔡炳坤表示，西門町是個商圈，在此次的計畫中，除了燈節之外，北市府也首度提出的「西門PLAY樂購町」計畫，預計透過8個國際知名IP先登場，與燈節一樣在3月7日結束，「我有3個計畫放在一起，一個是燈節，一個是樂購町，再將全區化為無圍牆博物館。」

除了馬上要到的跨年活動，北市府也希望讓信義區以外的地區「亮起來」，這次會加入6個地方串連至跨年計畫，包括內湖區大湖公園、中正區北門廣場、松山區民生公園、大同區永樂廣場、大安區永康公園、士林區天母運動公園，串連5大商圈、15家百貨公司、30幾個點，讓各地亮起來。

▲蔡炳坤介紹道，「台北最High新年城-2021跨年活動」7大藝術裝置已經於11月陸續點燈，其中大湖公園內一座直徑5公尺的漂浮式「青青草原」十分吸睛。（資料圖／觀傳局提供）

例如，現在正在做「公館聖誕季」，有5隻虎鯨在自然水園區中，4隻是從台南特別上來台北「探親」的，台南市長黃偉哲甚至之前還特地北上與柯文哲合體。

另外，北市府還有推出「台北加碼GO」補助住宿方案，也就是團客補助一人1000元，自由行也同樣是1000元，這波補助除了要讓台北人嗨起來之外，也要讓中南部的民眾一起嗨，真正把這個地方帶動起來，相信會帶來新的一波商圈經濟。

對於跨年與燈節等大型活動馬上要展開，在防疫上，蔡炳坤也表示，雖然台北燈節超過中央推出的秋冬防疫專案時間，不過還是希望大家來參與活動時都把口罩戴上，北市自己主辦的活動必須帶頭做示範，所以會有明確規範，「該消毒、該戴口罩，該做的防疫都會落實清楚。」

▼面對外界擔憂該如何防疫，蔡炳坤強調，該戴口罩就還是要戴。（圖／記者林敬旻攝）

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