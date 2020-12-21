夜市無證攤販演貓抓老鼠　黃珊珊推納管：讓日本人願意坐下吃飯

◎採訪：陳家祥、袁茵

◎攝影：林敬旻、黃軍瑋

文／陳家祥

受到新冠肺炎衝擊，報復性旅遊讓國旅大爆發，但仰賴國際觀光客的台北市此次卻難以享受這個紅利。

把危機當作轉機，台北市政府看到市場的變化，決定著手針對商圈、夜市進行改造精進，打造主題意象、納管無證攤販，優化市集服務和營業環境。主責的副市長黃珊珊說，希望國際觀光客回來的時候，看到一個文明、整齊、安全的台北，「至少，要是衛生的台北」。

▲黃珊珊把握遊客因疫情減少的機會，整頓北市夜市攤販。（圖／記者林敬旻攝）

台北市夜市經濟發達，幾乎各個行政區都有代表性的夜市，因此「無證攤販」的問題叢生，甚至已和警察發展出一套「共生模式」，與違建問題同列長年沉痾。或許民眾不覺得是大問題，但這些未納管的攤販數量一多，妨礙交通、製造噪音、社會秩序問題接踵而至；若販賣法令禁止或未經許可的商品，更會危及安全。

「我們要他們消滅嗎？」黃珊珊在接受《ETtoday新聞雲》專訪時直言，以前常接到被開單民眾的陳情，或是來檢舉攤商的，但議員也會想，攤商在這邊這麼久，政府就少開一點，類似的問題來來去去，真的永遠沒有結束的一天。從擔任20年議員轉換變成副市長的角色，黃珊珊認為，既然消滅不了他們，為什麼不能把它拿進來讓市府管理？

對於南門市場都能蛻變成5星級市場，夜市沒有道理做不到，黃珊珊直言，夜市至今仍給人髒亂、不衛生、用餐環境差的印象，「市長要創造一個讓日本人願意坐下來吃飯的夜市」，如果對衛生環境要求嚴苛的日本人都敢坐下來，代表一定是乾淨的夜市。

「一桶水洗100個碗，我們不去夜市，不是也是有一樣的擔憂嗎？」如果不能消滅無證攤販，市府何不好好納管？納入政府之下，政府才有辦法幫忙，「我們希望國際觀光客回來的時候，看到一個文明的台北、整齊的台北、安全的台北，至少你是衛生的台北」。

▲黃珊珊目標讓夜市更乾淨衛生，徹底改掉髒亂、不衛生的形象。（圖／記者林敬旻攝）

面對攤商長年違法，每天與執法人員上演貓捉老鼠，甚至將罰單視作經營成本吸收，政府突如其來的善意，在某些人眼中仍抱懷疑，黃珊珊說，攤商起先也不知道政府要幹什麼，難免緊張，但從水源市場開始，市府團隊不厭其煩的解釋、說明，如今龍山寺一帶的艋舺、華西街、梧州街等夜市，還有南機場夜市、士林夜市，都加入計畫，「台北以後就是一個，政府去確認安全跟衛生的地方」。

「這是他們等了一輩子的機會。」納管計劃出來後，不需要跑了，民意代表也不需要再去協調，「你就安安靜靜，按照政府的規定，你不用去找任何人」。

至於常年守法的合法攤商的意見，黃珊珊認為，納管之前，合法與不合法攤販之間的競爭一直都存在，最明顯的就是無證的艋舺夜市，名氣還大過周邊的華西街、廣州街等夜市，但這些無證攤販過去幾十年都沒人趕過，柯文哲不是來消滅夜市，是來面對現實的人，「這個計劃出來後，合法的也很支持，違法的更高興，我們希望大家一起好」。

放眼下個階段，黃珊珊說，明年1月，台北市的攤商政策將開始擴大開放給所有不合法的市集，只要超過20攤就能報名，台北市上百個、長期以來是無照攤販其實很多，各個行政區都有，希望不論是A類的臨時攤販集中場內無證攤販、B類的20攤以上無證攤販聚集區都來報名，接受市府的管理，讓台北市成為乾淨、衛生、安全的都市。

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