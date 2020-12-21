艋舺公園再漂亮都不想進來　蔡炳坤翻轉街友：態度決定城市的高度

◎採訪：陳家祥、袁茵

◎攝影：林敬旻、陳煥丞

文／袁茵

你印象中的艋舺公園、台北車站是什麼模樣？對於會想到蹲在角落的街友，甚至行經這兩個地方時會心有畏懼的人來說，現在應該開始改觀。

為了翻轉街友的形象，台北市政府搭設了全台第一個街友「行李架」，規定街友們擺放行李等物品的位置，甚至首創「街友導引員」工作，街友有收入，即使是扮演小螺絲釘的角色，但同樣地也為這座城市中做出一點事情。

▲蔡炳坤提及，街友也是。（圖／記者林敬旻攝）

台北市副市長蔡炳坤在接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，這就是台北市政府推動社會安全網的一環。

什麼是台北市社會安全網？蔡炳坤說，市政府從民政單位開始有區里關懷，消防有緊急救護網，警察有治安維護，教育有就學安全網，衛生有醫療照護網，勞動則是就業安全網，再加上社會局的福利安全網。

看見台北的陰暗角落 跨局處解決街友問題

社會安全網的目的就是要串連每個人的互助力量，攜手網住每個需要幫助的人，共創幸福安全的社會環境。不過，在光鮮亮麗、高樓大廈林立，給人一種繁華形象的北市背後，其實仍有一群生活在陰暗處，那就是外界俗稱的「街友」。

位在龍山寺後方的艋舺公園，其面積廣大，於1740年完工，擁有上百年歷史，是個極具文化特色的地方；然而因為常有街友聚集，導致部分民眾不敢踏入。蔡炳坤說，街友們聚集在這裡已經不是一天、兩天的事情了，過去大家講到艋舺公園就搖頭，因為進來後發現有尿騷味、到處都是垃圾與遊民的東西，「公園再怎麼漂亮，都不會想進來。」

▲身為百年公園的艋舺公園，由於聚集了許多街友，讓部分民眾不敢踏入。（圖／記者林敬旻攝）

「總歸一句話，我們可以做些什麼？」面對艋舺公園街友的問題，市府從2016年開始致力解決，號召附近所有單位一起來合作努力，包括公園處、警察局、環保局與勞動局等，例如衛生局幫忙給街友做健康檢查、洗澡等，警察局解決治安問題，「當所有力量進來之後，開始讓這裡的街友感受到自己是這個公園的一份子。」

不僅如此，為了讓街友找到認同感，北市還有駐警隊在艋舺公園維護秩序與安全，以及社福中心關懷遊民，而這兩組人分別也與街友當起了「好朋友」，通通知道每一位街友從哪兒來、腦袋想些什麼。

首創「行李棚架」集中保管家當 街友也能防疫百分百

關係建立之後，下一步是思考如何改善其他問題，例如要讓外界覺得這個地方是乾淨的，所以他們開始一人統一一個袋子，把自己的家當收拾好之後再收起來，但大家都願意遵守後，就進入了下一個問題「袋子要放哪？」

由於過去街友的家當都放置在外面，給人一種凌亂的感覺，儘管已經是一人一袋，但北市府也想出了「集中擺放」的方法。蔡炳坤回憶，他們去年開始蓋了專門放街友行李的棚架，統一保管街友的行李，且設計輕便，甚至還能「上鎖」保護街友家產。

▲北市首創街友「行李架」，還得定時才能拿取家當。（圖／記者林敬旻攝）

不過，街友們也不是想放就能放行李，由於如果隨意時間拿、放行李，會造成混亂，所以他們都有一個固定的「時間表」，早上6點多的時候，會有小隊長叫街友們起床整理、梳洗一下，接著大家會陸陸續續開始收拾行李，並且將行李放到棚架中上鎖，「安全嘛！」這樣街友才能放心把東西交給他們，不用擔心得像過去一樣帶著家當跑，可以輕鬆地去雲遊四海、工作或聊天下棋。

面對新冠肺炎疫情來襲，該如何確保街友們不會成為防疫破口，蔡炳坤說，其實像艋舺公園這種管理模式，反而成功打造出「防疫百分百」，每個人繳交行李時，必要量體溫、消毒、給口罩，「一條龍，一次完成，一個都不會漏掉！」然後晚上回來也不是馬上領行李，要控制大約在晚上8、9點時才能領，「領完行李各就各位，再睡一個愉快的夜晚。」

對待街友的態度「決定城市高度」 北市首創「城市導引員」助自立

談到除了艋舺公園、台北車站之外，其他地方也有街友，蔡炳坤表示，市府希望把經驗做到位後，可以推廣到各地方去，「我們跟街友當朋友，他是我們社會的一份子，他就是我們的家人。」曾經有人說過，對待街友的態度，是決定一個城市的高度，「我覺得在台北市我們是做到了。」

但接下來問題也來了，街友們白天都去哪了？有些人是自願當街友，但也有些人是真的沒能力，所以為了幫助他們就業，北市府開始先做「職訓」，面對一些不適合做工作的人，開發了一種新工作，那就是「城市導引員」，一天分兩班，分別是從早上9點到下午1點，以及下午1點到傍晚5點，都是4小時排班，並且站在定點舉牌，指引有需求的民眾。

▲為了讓街友回到社會，北市也推出「城市導引員」職位，圖為正在工作的城市導引員「小儒」。（圖／記者林敬旻攝）

在實際探視艋舺公園的過程中，蔡炳坤也特別關心其中一名城市導引員「小儒」，當他詢問附近知名景點怎麼走時，身穿街友導引員黃色制服的小儒，手拿一塊寫滿景點方向的牌子，立刻與蔡炳坤侃侃而談，且馬上就能回應問題。

「她一樣可以為城市做事情！」蔡炳坤提到，城市導引員這份工作，依舊回有些許的收入，雖然不多，但他們會鼓勵街友們儲蓄觀念，等待未來存夠錢後，會再輔導去租房子，並介紹較固定的工作，協助街友自立。

台北車站已完成九成「剩部分大戶在抵抗」

談到台北市最重要交通樞紐的台北車站周邊的街友，過去還會坐到台北車站「黑白格子」大廳中，加上有許多台灣人與移工也喜愛在此聚集，甚至在防疫期間為了能不能在「黑白格子」區域聚集，掀起正反聲浪，蔡炳坤也坦言，一直以來北車管理，都比艋舺公園還要複雜，因為北車站體中是屬於台鐵的，站外才是台北市政府能代管的，這也導致有街友被鐵警局取締時，跑到北市市警局管轄範圍內，反之亦然，造成明明就在旁邊，警察卻無法處理的窘況。

▲使用「行李架」的街友被規定只能有一袋行李，使部分「大戶」還在抵抗。（圖／記者林敬旻攝）

「不能是這樣啊！同樣是警察，為什麼不合作呢？」蔡炳坤表示，不論是站內還是站外，取締就對了，所以他們花了好幾年的努力，與鐵路局建立良好關係，開始共同處理街友問題。

台北車站目前也有設立街友行李棚架，已完成將近九成，還沒完全成功，「因為那邊有幾個大戶還在抗拒」，那些「大戶們」並非給1、2個袋子就能解決，有些人甚至還有囤物習慣，都有待慢慢溝通解決，「剩下最後一哩路，還在努力當中」，希望讓街友也能與城市融合，「他們一樣，可以和我們生活在一起。」

▼蔡炳坤盼艋舺公園經驗未來能延伸到其他公園，「我們精神是一樣的，我們跟街友當朋友」。（圖／記者林敬旻攝）

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