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疫情、錢櫃大火的震撼教育　黃珊珊：當小兵的都有一天希望當將軍

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◎採訪：陳家祥、袁茵
◎攝影：林敬旻、黃軍瑋
文／陳家祥

當了超過20年的市議員，黃珊珊去年毅然決然地跳出舒適圈，應台北市長柯文哲之邀出任副市長一職。走入政府體制內的她，在應對進退上未見太多生疏，反而因為長年監督市政府的經驗，在短時間內可以融入副市長的角色。

上任以來碰上疫情、錢櫃大火、美豬議題，黃珊珊處理過程雖出現跌撞，但最後也都讓市府團隊安穩度過風暴。「當小兵的人都有一天希望當將軍吧！」面對不斷被點名接班，黃珊珊用這席話回應，表達企圖的同時，也看得出她強調要穩固基礎才能擔大任的內心想法。

黃珊珊接受《ETtoday新聞雲》專訪的地點在人潮熙攘的公館商圈，當天她的行程是巡視商圈，一路上不時看到攤販認出她，話家常、要求合照的民眾與店家也不少。

被視作柯文哲接班人的她，知名度默默地已走出自己深耕的港湖區，對於上任副市長後的感想，她在受訪時立刻恢復幹練形象，談起市政，信手拈來、簡明扼要。

▲台北市副市長黃珊珊專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲面對外界點名2022，黃珊珊泰然面對，先做好眼前的工作，未來的事不去多想。（圖／記者林敬旻攝）

疫情、錢櫃大火　新兵的震撼教育

對黃珊珊來說，轉換位子最大的不同，莫過於麾下從幾個小助理，一夕變成超過十萬人的公務大軍，調度起來自然費心。黃珊珊笑稱，以前是監督市府，沒有真正做過領導人，所幸碰上疫情時，府內包括市長柯文哲在內，有不少醫生背景的人，加上與聯醫副總院長璩大成過去更有抗SARS革命情感，「有幾個專業的大人物在我旁邊，防疫我並不緊張」。

「我的工作是調度台北市所有局處來配合防疫工作，所以這對我來說是很大的挑戰。」台北市的公務員非常優秀，只要命令清楚都能完成任務，也因此，台北市的防疫一直很穩定，「優秀的公務員其實只需要清楚明確的指令」。

以今年4月時發生錢櫃大火造成6人死亡的公安意外為例，事發時柯文哲遠在屏東，緊急處置的重擔全落在黃珊珊肩上，是上任以來最大的震撼教育，「大火根本就是嚇壞了，我第一天去的時候，我也是第一次看到這麼多的人命，現場的心是垂到地上去」。

但棘手的事情還在後頭，這場大火燒出嚴重的公安問題，把官、民之間「上有政策、下有對策」的稽查互動模式，全攤在陽光下。北市府確實有問題，檢查不夠落實，業者沒申請施工許可也沒有注意到，「我們去檢查的時候，同仁有看到的應該更積極一點去查，可能就可以免除這憾事」。

▲▼台北市林森錢櫃ktv大火,台北市副市長黃珊珊換穿消防衣進入火場勘查。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市4月發生錢櫃ktv大火，黃珊珊當時還換穿消防衣進入火場。（資料照／記者李毓康攝）

花2個月詳列問題　比公務員還會「抓漏」

黃珊珊說，自己被指定為負責人就著手重新整頓台北市公安檢核的機制，為什麼歷年多次稽查都找不出原因？先把問題一條條列出來，這個過程，就花了2個月，「這是一個抽絲剝繭的過程，我以前當議員大概知道哪些地方會出漏子，所以我比他們還可能更知道漏洞會在哪裡」。

「弄出來以後，就會發現，怎麼高記不做了？」過去常見商家使用分區不對，主管機關有稽查、有開單，店家都把這些當做成本吸收，但如果出問題怎麼辦？

因此，這次市府修改SOP，屢罰不改就斷水斷電，「業者一直在看，你一定是玩假的，他們沒想到這次是真的」，政府的目的是安全跟合法，至少我們幫台北市改變了長年以來流於形式、只是為查而查的亂七八糟事情。

▲台北市副市長黃珊珊針對錢櫃火災專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃珊珊多次親上火線回應外界對錢櫃的質疑。（資料照／記者林敬旻攝）

老實做事難博鎂光燈　黃珊珊：我要搞笑一點

隨著全球氣候變遷加劇，著眼未來極端氣候每位領導人都需面對的課題，黃珊珊說，永續、宜居也是她擔任副市長後一直堅持的目標。

她舉例，台北市大可像其他縣市不斷開發，如關渡平原、社子島等，仗著首都優勢，其中的利益絕非其他縣市可比，但這不是柯市府的首要目標，一個城市領導人應該帶著市民看看，20年後台北市會長什麼樣子，「從天上看台北，我們要留下什麼樣的城市？」

聊到自己多了個柯文哲接班人的封號，6連霸議員的黃珊珊其實也非常明白老老實實做事，確實不易博取鎂光燈，但講太多不做事，總有一天會被戳破。講話太實際、條理清晰是她的優點，但鎂光燈前的聲量未見突破也是她所該擔心的地方，「我要再加油就是，講話不能再那麼死板，要搞笑一點」。

黃珊珊舉例，像前陣子的牛肉麵事件，本來是她要去提臨時動議，後來改成柯文哲，最後一把火燒到丁怡銘請辭才止血，「所以你看，從牛肉麵事件，心術不正、想利用媒體，反而會受傷」。

日前在議會備詢時，她用讀書考試比喻笑稱，自己還在做功課，進度就是每天做一點、做一點，「事情是交給老天爺的，自己份內事情沒做好，老天爺要給你那位子也接不起來」，做好自己最重要，因為不是你想要就一定可以怎麼樣。

儘管不太願意在公開場合談論敏感的接班議題，但黃珊珊在受訪時仍說了一句：「當小兵的人都有一天希望當將軍吧！」言談間其實也已經傳達出對下一步的期勉與目標。

▼專訪當天，可以看到黃珊珊與攤商互動自若，知名度已不侷限過去發跡的港湖區。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長黃珊珊專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長黃珊珊專訪。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字：

黃珊珊台北市防疫錢櫃

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