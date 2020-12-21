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彭振聲開箱明倫社宅　3房採光陽台、屋頂農園、托嬰中心一次看

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◎採訪：陳家祥、袁茵
◎攝影：湯興漢、呂佳賢
文／陳家祥

台北市長柯文哲上任至今努力規劃興建設戶住宅，目前已完工3,705戶，最新落成的明倫社宅座落於大同區圓山捷運站旁，雖然日前因租金風波引發熱議，但實際走一遭可以發現明倫社宅相當有亮點。

外觀設計導入綠建築概念，屋頂農園搭配太陽能板，內部軟體導入智慧電錶系統，在低樓層的公共空間規劃托嬰中心與幼兒園的同時，二樓還特別設計了環狀形跑道，戶戶採光加上空間寬敞的陽台，整體的感覺已顛覆一般人對於社宅的刻板印象。

▲▼台北市明倫社會住宅社區整體外觀、公設、智慧服務、店面招租廣告、社區中庭。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市明倫社宅是柯文哲任內首個從無到有完工的社宅，頗具指標意義。（圖／記者湯興漢攝）

重回明倫社宅現場，台北市副市長彭振聲親自介紹明倫社宅完整樣貌，從一樓到頂樓，走進3房型的房間，他笑著說，設計得比首長官舍還要漂亮，目前政府鼓勵青銀共居，3房型其實相當合適，總數45戶，目前登記抽籤的民眾已經超過一百多組，「如果房間扣掉補貼後3萬多，是相當不錯啦」。

對於之前有聲音認為剛出社會的年輕人怎麼可能負擔一個月4萬的租金，彭振聲接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，外界都沒有進來了解，也不清楚市府「人、屋分離」的定義，就直接開罵太貴應該降價，但依據收入中位數搭配社會救濟設計的租金補貼後，房租最多會一口氣降到3萬不到。

▲▼台北市副市長彭振聲帶看明倫社會住宅。（圖／記者湯興漢攝）

▲彭振聲強調，納入補貼後，明倫社宅的租金並不如外界所想的高昂。（圖／記者湯興漢攝）

市府官員也補充說明，明倫社宅此次招租房型包含一房型(264戶)、二房型(71戶)及三房型(45戶)，共計提供380戶，每個房型都有特殊身份保障型與一般身份的戶數限制。

以一家三口的三房型為例，除了保留給低收入、原住民、特殊情形的16戶外，其餘的29戶依不同比例區分四種申請類別，包括：本市就學就業、在地里民、在地市民、青年創新。民眾申請在第一關必須經過基本條件、家庭所得試算才能知道是否符合哪種申請資格，拿剛出社會的年輕人收入不高來批評三房型租金太貴，這種說法相當不公平。

看著即將啟用的明倫社宅，彭振聲表示，位在1樓的大坪數附設公辦民營托嬰中心、非營利幼兒園，是吸引不少人投籤的原因之一，未來接送小孩方便，環境單純也安全。

▲▼台北市明倫社會住宅社區整體外觀、公設、智慧服務、店面招租廣告、社區中庭。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼社宅附設幼兒園、托幼中心，價格低廉品質好，是吸引民眾搶抽的誘因之一。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市副市長彭振聲帶看明倫社會住宅。（圖／記者湯興漢攝）

談到當初要蓋社宅被視為「不可能的目標」，彭振聲說，社宅不像建設公司，想蓋哪裡就蓋哪裡，光是找地、安撫民意就困難重重，畢竟當年外界對社宅的印象仍是「髒、舊、窮」的鄰避設施，「議會反對、附近居民反對，他們認為我們蓋的社會住宅跟以前國宅一樣」，但大家可以來看看明倫社宅，「會像貧民區？也不會啊，看起來就像豪宅一樣」。

市府團隊在找土地、協商、送都市計畫變更、都市設計審議，拚盡最大努力衝刺社宅數量，目前完工3,700戶，在國內現階段已是興建冠軍，未來將持續保持1萬戶的在建工程，預計柯文哲8年任期屆滿，可以完工9,800戶、發包完成2萬戶。

至於明倫社宅此次遇到的爭議是否會對後續新建社宅的租金造成影響，彭振聲也指出，租金應該要屋、人分開看，像去坐高鐵，有學生票、身心障礙票、老人票，每一種價格都不一樣，「你什麼身分來住社會住宅，價格就會不一樣」。

以40,500計算的話，租金最高補貼11,000，實際上繳交的費用是近3萬元，「3萬左右如果可以住到3房，我們認為這價格是符合的」。

▲▼台北市副市長彭振聲帶看明倫社會住宅。（圖／記者湯興漢攝）

▲彭振聲強調，「人」的補貼與「房」的租金應分開來看。（圖／記者湯興漢攝）

彭振聲透露，市府最近也正在研議是否訂定一個天花板，例如，把社宅的租金設定最高不超過36,000，透過租金的價位，往回推算該蓋什麼樣等級的社宅。

租金計算方式有2種，第一個是以社宅位置周邊2、3年的中古屋租金平均值做標準；另一個則是以沒有土地租金時，算出來的建照成本打85折，看算起來是多少錢，「這兩相比較後取一個均值，去做租金的計算方式」。

同時，在興建社宅時也會設法透過空間規劃增加收入，像是出租店面、停車場等，「那這樣的話就可以慢慢降低社宅的租金」。除了未來對社宅軟硬體與租金方面已有完整想法之外，彭振聲最後也特別強調「自償率」的重要性。

「我們蓋社會住宅不是只蓋500戶，那貼一點錢很少，我們是要蓋2萬戶、5萬戶，沒有永續經營的概念，政府哪裡有錢？」未來雖然不再堅持自償率100％，畢竟有些低量體的社宅，在維持公益性前提下自償率最多僅85％、65％，不足的部分就透過自償率超過100％的社宅補足，「透過大水庫的理論，藉此求取比較公平而且一般民眾負擔得起的租金」。

▼明倫社宅3房房型內部陳設寬敞，附設的硬體設備相當精美。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市明倫社會住宅3房房型內部陳設。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市明倫社會住宅3房房型內部陳設。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市明倫社會住宅3房房型內部陳設。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市明倫社會住宅3房房型內部陳設。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市明倫社會住宅3房房型內部陳設。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市副市長彭振聲帶看明倫社會住宅。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市明倫社會住宅社區整體外觀、公設、智慧服務、店面招租廣告、社區中庭。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市明倫社會住宅社區整體外觀、公設、智慧服務、店面招租廣告、社區中庭。（圖／記者湯興漢攝）

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