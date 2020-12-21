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釘子戶地板裂20公分無所謂　彭振聲看都更：只有貪心的跟更貪心的

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◎採訪：陳家祥、袁茵
◎攝影：湯興漢、呂佳賢
文／袁茵

台北市長柯文哲於2018年九合一選舉中成功連任後，將原任職於北市府工務局長的彭振聲升任台北市副市長，其主掌業務比較生硬，包括工務、都發等專業，所以往往也給外界一種比較嚴肅的感覺。

不過，當彭振聲接受《ETtoday新聞雲》專訪，被問及自己從工務局長到副市長的心路歷程時，他反而幽默地笑說，「哦！沒有什麼心路歷程」，甚至自嘲說這樣好像太嚴肅了，「這職位幹起來是滿辛苦的」。

都更協調困難　只有貪心的跟「更貪心的」

「工程比較單純，是就是，不是就不是。」過去在高雄市政府擔任工務局新建工程處總工程司的彭振聲，在柯文哲2014年以素人之姿參選台北市長選舉，以57.16%得票率高票當選後，他也隨同進入台北市政府擔任工務局長，柯文哲2018年挑戰連任後，彭鎮聲被升任為台北市副市長，有一段時間，他甚至同時兼任了工務局長一職。

▲▼台北市副市長彭振聲專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲原本是台北市工務局長的彭振聲，2018年被柯文哲詢問「能不能來當副市長？」。（圖／記者湯興漢攝）

對於目前主責的業務範圍更廣，彭振聲舉例，都發局包括建管、都市更新，都是很難處理的樣態，「尤其是違建」，由於違章處理是個很重大的問題，台北市在2020年設立了「違建爭議處理委員會」，這樣對都發局同仁、市府甚至民意代表來說，處理比較標準化一點。

另外，像是海砂屋、都更議題都是一大挑戰，每一個都更完成，大概都得花上10、20年，每一次協調都非常困難，所以他常常講，都更只有兩種人，「一種是很貪心的，一種是更貪心的。」

高知識釘子戶　樓地板裂大縫也住得無所謂

談到都更專業，以台灣東部海域剛在12月10日晚上發生規模6.7有感地震為例，台北市最大震度4級；每當台灣發生大地震時，許多網友跑到PTT、FB、IG等社群媒體上瘋狂發文，除了抒發地震當下的恐懼之外，也互報平安，分享周遭是否有停電、房屋裂縫等災情。

看在彭振聲眼裡，如果地震導致房屋出現裂縫，人們礙於經濟、情感上諸多原因，不一定會選擇馬上搬離，政府當然希望市民居住安全，但目前4、5樓的危老重建「很少有成功例子」，因為1樓可能有商業收入，頂樓則可能是有違建，所以大幅降低了危老重建的比例。

▲▼台北市副市長彭振聲帶看明倫社會住宅。（圖／記者湯興漢攝）

▲近年來台北市政府越來越重視都市更新，彭振聲坦言，但遇到「釘子戶」時，雙方溝通協調較難處理。（圖／記者湯興漢攝）

至於都更部分則是常會碰到「釘子戶」，要與對方溝通時也十分困難，尤其每個人背景不同，甚至是高知識份子的醫師、律師等，所以協調的過程變得更難處理。

「明明地震來的時候，樓地板都裂開10、20公分了，我們卻沒辦法處理！」彭振聲也以海沙屋為例表示，海砂屋裡面是有住人的，且還自認為「住在裡面無所謂」，所以市府近日積極處理都更、危老重建與海砂屋重建，跨局處協調，「我想，這也是當副市長裡面比較困難的部分。」

每天能運用的時間少　服務別人比「被服務」更有福

對於在高雄服務與在台北擔任副市長的差別，彭振聲說，市政府7點30分開晨會，與會的人不可能都沒有準備相關資料。在這場晨會之前，副市長們得先做一個初步結論，才能提出報告，所以工作較繁忙，會議總是排滿滿，使每天能運用的時間非常少。

「心路歷程只有一樣，這職位幹起來是滿辛苦的。」彭振聲說，自己反而會告訴同仁如果能夠服務別人，「比別人來服務我們更有福氣」，唯有抱持這個信念，才能讓工作熱度不被外界批評而降低，「我們希望在職的一天，可以盡量為市民服務，這是我們的光榮，也是我們應盡的義務。」

▼面對外界批評，彭振聲說，抱持服務他人的心態，就不會降低自己的工作熱忱。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市副市長彭振聲帶看明倫社會住宅。（圖／記者湯興漢攝）

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