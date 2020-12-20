半島病毒失控！南韓新冠「刷新紀錄」再暴增1097例　政府急徵病床

▲首爾市廳廣場前排滿許多人等候接受新冠篩檢。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷失控，即便周末篩檢較平日減少2萬多人，單日新增確診確診卻連續第5天飆破1000人以上大關，再次刷新今年1月疫情爆發後的紀錄！全國各地的醫院、療養院、宗教設施、監獄與看守所、工地等掀起規模不一的群聚感染，死亡人數與重症患者激增，各地可分配病床嚴重不足，政府緊急對國立大學附屬醫院、上級綜合醫院下達行政命令。

對於現行防疫措施似乎無法有效減緩疫情，國務總理丁世均（정세균）預計將於下午召開緊急會議，討論是否提升社交距離防疫至第3階段。

根據《韓聯社》報導，截至20日0時為止，南韓防疫當局今（20）日上午9時30分共通報1097起病例，其中境內感染高達1072例、境外移入則為25例，新增15例死亡患者，並累計278例重症患者。目前南韓共累計49665例確診、674例死亡。

▲首都圈增設篩檢站進行匿名篩檢，昨檢測出99人確診，目前共累計385人。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增776例（首爾佔470例、京畿道佔244例、仁川佔62例）； 江原道新增55例；慶尚南道新增49例；釜山新增33例；全羅北道新增29例；大邱新增25例；濟州島新增24例；慶尚北道新增23例；忠清南道新增19例；忠清北道新增17例；光州新增13例；蔚山新增5例；全羅南道新增4例；大田新增3例。

從主要的群聚感染案例來看，忠清北道清州市真愛老人療養院累計61例；忠清北道槐山郡聖母醫院、陰城郡希望醫院共累計58例；首爾市松坡區東部看守所累計185例，在此服刑的前總統李明博目前為陰性；首爾市九老區療養院累計31例；京畿道富川市療養院累計134例；京畿道高陽市療養院累計40例。

▲南韓可分配病床嚴重不足，政府緊急下達行政命令。（圖／達志影像）

隨著全國各地可分配病床數嚴重不足，陸續傳出新冠確診患者居家隔離等待住院時病死的案例！昨（19）日晚間10時，首爾一名在家隔離的60多歲男性病患死亡，其不久前曾和確診的親友聚餐，被判定為密切接觸者而在家隔離，17日接受篩檢，19日確診新冠肺炎，不久便天人永隔。

丁世均將於20日下午召開中央災難安全對策本部會議，討論是否將防疫層級提升至第3階段。同時他也表示，阿斯利康生產的新冠疫苗至少要等到明年2、3月才能陸續接種，而輝瑞、莫德納、楊森品牌的疫苗要在明年第一季施打恐怕有困難。

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南韓現行防疫措施

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧19至28日禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；滑雪場晚間9時以後禁止營業。

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