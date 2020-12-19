醫療體系瀕崩潰！南韓新冠「單日暴增1053例」　居家隔離病患死亡

▲南韓疫情嚴峻，民眾在首爾市府廣場前排隊接受新冠篩檢。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情失控，在進入全國性第3波大流行後，單日新增確診數已連續4天飆破1000人以上大關，且非首都圈的感染者突破至337人，顯示病毒已往外擴散。全國各地校園、補習班、療養院、醫院、工地、滑雪場等傳出規模不一的群聚感染，重症患者與死亡數激增，且南韓醫療體系不堪負荷、病床數嚴重不足，許多家中隔離的患者在等待住院、轉院時不幸死亡。

對此，南韓國務總理丁世均（정세균）在會議中表示，周末為是否調升防疫層級的重要分水嶺，呼籲全民應徹底遵守現行社交距離防疫，取消聖誕節、跨年的各種聚會與聚餐，同時勸導各宗教場所應將儀式與活動改為線上舉辦。

根據《韓聯社》報導，截至19日0時為止，南韓防疫當局今（19）日上午9時30分共通報1053起病例，其中境內感染高達1029例、境外移入為24例，新增29例重症患者與14例死亡。目前南韓共累計例48570確診、659例死亡。

▲南韓在首都圈添設131處臨時篩檢所後，匿名篩檢共驗出286人確診。（圖／路透社）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增692例（首爾佔382例、京畿道佔264例、仁川佔46例）；忠清北道新增103例；釜山新增39例；慶尚南道新增32例；慶尚北道新增29例；江原道新增27例；忠清南道與濟州島各新增24例；大邱新增20例；全羅北道新增13例；光州新增9例；蔚山新增7例；大田與全羅南道各新增5例。

從主要的群聚感染案例來看，防彈少年團所屬經紀公司Big Hit娛樂即將進駐的首爾市龍山區「龍山貿易中心大樓」（Yongsan Trade Center）工地累計88例；蔚山市梁地療養院（양지요양병원，暫譯）累計229例；江原道東海市中央小學累計23例；忠清北道陰城郡希望醫院（소망병원）累計30例；忠清北道清州市真愛老人療養院累計47例；忠清北道槐山郡某醫院累計22例；京畿道富川市半導體公司累計14例。

▲南韓首都圈病床嚴重不足，醫療體系不堪負荷。（圖／達志影像）

針對南韓連日來疫情嚴峻，駐韓美軍司令部決定將健康保護條件（HPCON）從19日起提升為C等級，禁止士兵與人員進入營區外的百貨公司、餐廳、酒吧、夜店、三溫暖、健身房，且在營外不得參加50人以上聚會。

另外，可供玩德州撲克等卡牌桌遊的酒吧從19至28日禁止營業，而滑雪場也只允許營業至晚間9時以前。

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南韓現行防疫措施

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧19至28日禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；滑雪場晚間9時以後禁止營業。

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