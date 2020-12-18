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快訊／立法院朝野一致同意　續押蘇震清、廖國棟

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▲蘇震清、廖國棟。（圖／記者李毓康攝、ETtoday新聞雲資料照）

▲蘇震清、廖國棟。（圖／記者李毓康攝、ETtoday新聞雲資料照）

記者林銘翰／台北報導

台北地方檢察署偵辦立委疑涉收賄案，包括民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟等2名現任立委仍在羈押當中。立法院會18日處理報告事項時，對於司法院函轉北院函，請立法院許可涉貪立委蘇震清、廖國棟的延長羈押案，經立法院長游錫堃詢問在場立委，並未有人提出異議下通過。

台北地方法院審理立委涉貪案移審庭，9月22日認定民進黨立委蘇震清、國民黨立委陳超明、廖國棟有羈押禁見必要，旋即函請立法院許可，立法院長游錫堃隨即召集朝野協商，各黨團同意列入院會臨時報告事項，並於院會中予以許可羈押。

由於12月22日即將屆滿羈押3個月期限，司法院12月8日再度函文立法院要求續押，游錫堃12月14日再度召集朝野協商，各黨團同意司法院12月8日函轉台北地方法院函，請立法院許可延長羈押委員一案，列入12月18日院會報告事項處理。

立法院會18日進行報告事項議程時，對於「司法院函轉台灣台北地方法院函，為立法委員蘇震清、廖國棟涉嫌貪污等案件，應予延長羈押，依中華民國憲法增修條文第4條第8項，請本院許可延長羈押」案，經游錫堃詢問在場立委有無異議，並無人表示異議，因此該案通過。

根據司法院公文內容指出，按立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁，此為憲法增修條文第4條第8項所明定。立法委員蘇震清、廖國棟等人因涉嫌貪污等案件，羈押期限即將届滿，經本院訊問後，認其等仍具備《刑事訴訟法》第101條第一項第2、3款羈押之原因及必要性，應予以延長羈押。

根據《憲法》增修條文第4條第8項規定，「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。」立法院的會期每年2次，分別是每年2月至5月底，以及9月至12月底的法定集會期間，必要時得依法延長會期，本次立院會期已經在18日開議。

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