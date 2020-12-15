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蘇貞昌駁開放核食　陳玉珍：你都只是被告知...承諾無效

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 經濟組 立委吳怡玎 陳玉珍 陳雪生。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，立委陳玉珍、陳雪生質詢開放核食議題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花夫婦日前與日本駐台代表餐敘，引發聯想會中是否討論核食解禁的議題。對此，國民黨立委陳玉珍15日在立法院質詢行政院長蘇貞昌有無跟總統蔡英文討論過核食問題，蘇貞昌表示，日本食品、對日關係都有討論，但針對開放進口的問題並沒有討論。

陳玉珍詢問蘇貞昌，駐日代表謝長廷返國說首要任務是處理東北食品解禁問題，沒有先跟院長報告；部會首長跟日本代表吃飯，也說不知情，有沒有什麼政治意涵？蘇貞昌表示，如果有，部長會告訴他，至於什麼應該讓他知道，什麼事情不用讓他知道，由部長決定。

陳玉珍接著指出，外傳明年3月政府會核准日本核食進口，蘇貞昌否認，並再追問「蔡總統有無討論過核食的問題？」蘇貞昌表示，沒有，並表示他們會就各種議題討論，日本食品及對日關係也是常常在討論的，但沒有討論現在要開放這個問題，「蔡總統會跟我交換各種問題，開放的問題我們沒有討論。」

但陳玉珍仍質疑，「核食議題蔡總統沒跟你討論過，你之前承諾呂玉玲明年3月不會開放進口，那這個承諾是沒有效的，萬一明天蔡總統說2月1號要開放，你承諾也沒效，因為你都只是被告知的。 」

蘇貞昌則回應，「蔡總統如果要開放，這種大事情，沒跟我討論怎麼可能。」

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蘇貞昌陳玉珍日本核食立法院

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