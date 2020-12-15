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趙天麟邀游錫堃組旅遊泡泡首發團　疫情後赴泰國促進雙邊交流

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▲▼民進黨立委趙天麟舉辦「台灣與泰國國會議員友好協會」成立大會。（圖／趙天麟辦公室提供）

▲民進黨立委趙天麟。（圖／趙天麟辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委趙天麟15日上午於立法院舉辦「台灣與泰國國會議員友好協會」成立大會，在會員支持下由趙天麟順利連任會長、民進黨立委莊瑞雄擔任首席副會長。趙天麟表示，未來目標將強化對泰國國會外交，著重在促進後疫情時代下的雙邊實質關係，並在疫情過後邀請立法院長游錫堃組成泰國旅遊泡泡首發團，促進雙邊交流。

「台灣與泰國國會議員友好協會」成立宗旨是促進台灣與泰國國會議員、各級政府單位間彼此之聯繫交誼，藉以增進雙方之友好與瞭解，並加強國會外交之功能，進而提昇雙邊關係，並反應民意及敦促我國政府制定務實政策，有效增進兩國外交、經貿、文教、新聞及僑務等工作，成員目前累計共41名。

▲▼民進黨立委趙天麟舉辦「台灣與泰國國會議員友好協會」成立大會。（圖／趙天麟辦公室提供）

▲趙天麟舉辦「台灣與泰國國會議員友好協會」成立大會。（圖／趙天麟辦公室提供）

趙天麟指出，台泰經貿關係緊密，在總統蔡英文的新南向政策與泰國通才大使的努力之下，2019年臺灣投資泰國核准金額達283.8億泰銖，增長278.2％，泰國來台灣的投資也創下歷史新高成長比例甚至達10倍，台灣目前是泰國第3大外來投資來源，也是第10大貿易夥伴，期望台灣與泰國雙邊持續深化經貿關係。

趙天麟強調，台灣與泰國在新冠肺炎疫情下，同為世界的模範生為低風險的國家，雖無正式邦交關係，在疫情期間也彼此幫助，不論是政府還是劉總會長等台商在內發揮了很大的功能，捐贈了口罩與醫療物資等。

▲▼民進黨立委趙天麟舉辦「台灣與泰國國會議員友好協會」成立大會。（圖／趙天麟辦公室提供）

▲趙天麟出任「台灣與泰國國會議員友好協會」會長。（圖／趙天麟辦公室提供）

僑委會委員長童振源表示，泰國為台灣非常緊密的夥伴關係，近三年下來，不僅在國民的往來、投資或在學生的往來上都是創歷史新高，泰國來台觀光人數更是成長112%，學生人數則是成長126%。

泰國貿易經濟辦事處代表通才（Executive Director Mr. Thongchai Chasawath）指出，外交官來來去去，民間才是真正永久的實質外交，台灣有超過50萬人住在泰國、更有超過20萬勞工與新住民住在台灣，民眾在各地的友情就是真正代表兩國的真情。

通才期盼，立法院成立「台灣與泰國國會議員友好協會」，可以推動兩邊外交部「做不到、說不出的事情」，把兩國之間的友好關係，更推進到新的層級。

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