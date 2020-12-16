萊豬進口倒數　賴士葆嗆：若採不記名表決「國民黨將強烈抗爭」

▲沈智慧反萊豬絕食超過97小時。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

為反對萊豬進口，前國民黨立委沈智慧絕食超過97小時，16日上午國民黨立委賴士葆、曾銘宗前往探視。面對25日萊豬行政命令審查即將期滿，賴士葆呼籲記名投票「直球對決」，他表示，民進黨若要採取不記名表決，「國民黨團將會有強烈的抗爭行為」，沈智慧則呼籲黨團找在野黨合作，自己舉牌記名投票，揪出是誰支持萊豬進口，「一個也別想賴！」

賴士葆表示，現在不管民調怎麼做都將近七成反對萊豬，民進黨委員有種支持來豬，國民黨尊重，但沈智慧的訴求就是一定要記名表決，對於民進黨團總召柯建銘聲稱要直球對決，他擔心最後很可能來陰的，不知道會不會不記名投票，閃躲投票的畫面。

賴士葆表示，民進黨若要多數暴力，那就讓全民作為下次投票的依據，他強調，立法院「對人」是不記名投票，但「對事」一定是記名投票，如果民進黨要不記名，國民黨團將會有強烈的抗爭行為。

曾銘宗也說，沈智慧為了呼籲政府不要進口萊豬，付出健康的代價，現在幾乎是奄奄一息，希望全國民眾聽到她微弱的聲音，一起反對開放萊豬進口。

在賴士葆、曾銘宗依序發言後，沈智慧接下麥克風以相當虛弱的聲音說，她想到一招，建議黨團幹部去找其他在野黨合作，昨天民眾黨立委賴香玲、張其祿都表達願意與國民黨配合，沈智慧建議，投票當天自己製作反對萊豬的牌子，若最後民進黨採取不記名投票，「在野黨就自己舉牌記名」，便能算出究竟是誰支持萊豬進口，「一個也別想賴，我付出身體代價，就是要抓到萊豬立委、抓豬隊友，有錄影為證，誰都賴不掉。」

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