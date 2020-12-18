盧秀燕突襲AIT？　江啟臣：蔡英文在8／28發動突襲全台灣人民

▲國民黨黨主席江啟臣。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨批評台中市長盧秀燕突襲美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑，國民黨主席江啟臣18日指出，真的發動突襲的是總統蔡英文，在8月28日突襲台灣人民健康。

江啟臣於臉書發文指出，「真的發動突襲的，是蔡英文！」8月28日蔡英文才是對台灣人民健康發動突襲的人。沒有與人民溝通，沒有跟國會溝通，就用行政命令開放萊豬，引發朝野爭議，更是目前困境的始作俑者。

對於國民黨長期立場，江啟臣說，國民黨的立場一貫是親美，但更愛台，親美是朝野共識，但是親美需要愛台的基礎，而不是以出賣台灣人民的健康作為親美的籌碼。蔡英文更應該了解，人民的健康就是國家安全，也是國家最重要的整體利益，不論時空環境如何轉變，都不該拿來交換的籌碼。

江啟臣批評民進黨的社會溝通是不及格的，傲慢的回應在野黨訴求，是造成現在萊豬政策困境的關鍵問題，身為在野黨反映民意是天經地義，身為地方政府首長為人民健康把關更是理所當然。

最後，江啟臣指出，民進黨應該思考，親美的原因是為了愛台，「如果沒有台灣人民健康放在第一優先，親美有何意義？」

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