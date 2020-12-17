盧秀燕向AIT表達拒萊豬　方恩格：不算失禮

▲朱學恒專訪美國共和黨海外部亞太區前主席方恩格(Ross Feingold)。（圖／《POP搶先爆》提供）

記者蕭羽耘／台北報導

台中市長盧秀燕16日向美國在台協會（AIT）處長酈英傑表達，台中市民反對放寬含萊克多巴胺豬肉進口，藍營一片叫好，綠營則批評缺乏國際禮儀。美國共和黨海外部亞太區前主席方恩格（Ross Feingold)提及此事時表示，「我覺得真的不算失禮，難道市長不能表達她的意見嗎？我覺得大家可以放心，美國不會因為這件事情跟台灣斷交。」

方恩格17日接受《POP搶先爆》主持人朱學恒專訪，針對盧秀燕當面向酈英傑表態拒絕萊豬立場一事，有民進黨立委認為此舉失禮，方恩格說：「我覺得真的不算失禮。」且台中市副市長令狐榮達是非常專業且有經驗的外交官，市長團隊應該很了解國際禮儀。

方恩格提出疑問，「難道市長不能表達他的意見嗎？」被批評失禮可能只是因為台灣內政因素，不是真正的失禮，「我覺得大家可以放心，美國不會因為這件事情跟台灣斷交。」

方恩格指出，酈英傑從2019年開始積極參與台灣活動，頻率比以前多很多，過去AIT處長比較少會跟總統一起出席公開場合。他分析，外界大約持2種看法，某個說法是美國純粹表達對台灣的支持，跟美國駐其他國家的大使行為一樣；從另個角度來看，因去年正值大選時期，用國民黨的角度就覺得美國支持蔡總統連任。

至於酈英傑去台中市政府拜會，需要獲得授權的等級到哪？方恩格回應，以前大部分公開行程還是要經過華府，至少要討論看華府是否有反對意見，歐巴馬任期或柯林頓任期AIT公開行程比較少，因為他們不想惹火中國，但他認為「酈英傑去拜訪台中，華府應該不會有反對意見」，因為是很正常的行程。

其他人也看了這些...

►反萊豬醫師遭高雄警約談 江啟臣批：以司法恐嚇民眾

►醫師反萊豬遭警約談！ 謝龍介質疑：蔡政府到底在害怕什麼？

►醫師因「反萊豬」被約談 國民黨：民進黨已成民主怪獸

更多熱門新聞...

►衛福部喊告！醫稱萊劑比搖頭丸毒 民眾黨團籲：停止壓制言論自由

►警約談反萊豬醫師連「法案」都寫錯 林奕華：一開始以為是假的

►反萊豬醫師蘇偉碩遭約談 林為洲：太扯！國家機器動成這樣

►振興一下我們的美麗