最高罰500萬！年輕人愣見「查緝王祿仙」看傻不知　檢舉有獎金

▲牆貼「加強查緝王祿仙設攤」公告，年輕人直呼看不懂。（圖／翻攝路上觀察學院）



網搜小組／劉維榛報導

檢舉有獎金！一名網友表示，在街邊牆上看到衛生局一張「加強查緝王祿仙設攤」公告，讓他忍不住笑說，年輕一輩恐怕會以為「王祿仙」是人名。貼文曝光後，果然釣出不少人坦言看不懂。其實「王祿仔仙」是台語說法，指的是走江湖賣藥、賣藝維生的人，衛生局也提醒，若遇到販售誇大療效產品，可立即檢舉。

一名網友在臉書《路上觀察學院》表示， 在街邊牆壁上看到一張嘉義衛生局「加強查緝王祿仙設攤」的公告，讓他不禁笑虧「年輕一輩的可能會以為『王祿仙』是單指人名吧？」

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畫面可見，公告強調，該處嚴禁聚眾販售商品以免受罰，若遇到販售保健品或藥品人士，可撥打檢舉專線，還有機會獲得檢舉獎金（裁罰金額20％）。

文章曝光後，不少網友也霧煞煞求問，「我第一次覺得自己是年輕人」、「還真的看不懂，嘉縣衛生局真有創意」、「不知道啥是『王祿仔仙』的人應該不少，因為我也是其中一個」、「怕老人家受騙，亂買偽藥，有創意」。

誇大療效最高重罰500萬！民眾可檢舉拿獎金



根據台語常用詞辭典指出，王祿仔意思為「行走江湖，以賣藥、賣藝為生的人」。嘉義衛生局過去指出，長期發現社區常出現王祿仙在廟口、里民活動中心或公園等場所推銷產品、招搖撞騙，藉由贈品與集點送大獎方式吸引老人家聚集，更以誇大行銷方式，販售不實醫療效能的產品，民眾常因此受蠱惑購買，進而影響健康。

衛生局也提醒，王祿仙業者勿以身試法，販賣標示、宣傳或廣告有不實、誇張或易生誤解情形，依食品安全衛生管理法第28條可處4萬元以上400萬元以下罰鍰；食品有醫療效能標示、宣傳或廣告者，可處60萬元以上500萬元以下罰鍰，若不法販售藥品，則依藥事法移送司法偵辦。

對此，衛生局提供專線（05）362-0613檢舉，倘經查獲違規屬實，則依法處罰，也可打電話向110報案，相關單位接獲通報後將立即派員查緝。