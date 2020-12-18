也是當AIT面前！陳菊8年前喊：美牛爭議反映台灣民主多元

記者徐政璿／台北報導

台中市長盧秀燕16日向美國在台協會（AIT）處長酈英傑表達，台中市民反對放寬含萊克多巴胺豬肉進口，此舉遭綠營批評缺乏國際禮儀。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲翻出2012年的影片，時任高雄市長陳菊，也是突如其來當著AIT處長司徒文面前大談美牛議題。

黃子哲揭露，陳菊當時在致詞時表示，含瘦肉精萊克多巴胺的美國牛肉爭議，是反映出台灣是民主多元的社會，台灣對美國依然友善，沒有反美的問題。

黃子哲表示，盧秀燕當面對AIT處長酈英傑，表達台中市民拒絕萊豬的立場，隨即引起行政院秘書長李孟諺的批評說，不該用「突襲」方式，造成國際友人對台灣的不信任，民進黨發言人謝佩芬也用「霸王硬上弓」、「設局」等語加碼狠批國民黨，問題是，民進黨過去也針對瘦肉精對AIT處長當面嗆聲，怎麼金魚腦的老症頭，發作的如此頻繁又嚴重?

黃子哲指出，2012年3月22日，在高雄市立歷史博物館有一場「美國夢．留學情－台灣人的美國留學故事展」特展，這場原本應該聚焦在台美留學教育交流的場合，但時任民進黨代理主席、同時也是高雄市長的陳菊，卻突如其來當著AIT處長司徒文面前大談美牛議題。

黃子哲說，陳菊致詞時強調，含瘦肉精萊克多巴胺的美國牛肉爭議，是反映出台灣是民主多元的社會，台灣對美國依然友善，沒有反美的問題。

「所以國民黨也與當年的民進黨一樣。」黃子哲說，盧秀燕同樣只是忠實反映台中市民以及議會反萊豬的意見，儘管盧秀燕與AIT在此事件上有些歧見，但國民黨反的是萊豬，不是美豬，更不可能去反美，國民黨依舊相當珍視與美方的友好關係。

黃子哲強調，國民黨與民進黨不同的是，國民黨始終站在維護食安與國人健康的角度，堅持牛豬分離，反對開放萊豬進口，民進黨要拿此事挑撥離間國民黨與美方的關係，只是想轉移焦點與模糊議題，但終究只會猛打民進黨自己的臉而已。

▼新任監察院長陳菊。（圖／記者湯興漢攝）