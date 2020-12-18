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影／陳菊8年前突襲AIT影片被翻出！林為洲：雙標黨不斷打臉自己

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記者羅婉庭／台北報導

監察院長陳菊被翻出2012年擔任高雄市長時，突襲式的當著時任美國在台協會（AIT）處長司徒文的面，反對美牛議題，在民進黨群起攻擊台中市長盧秀燕對AIT「埋伏、設局、霸王硬上弓」的同時，這段影片立即被翻出。對此，國民黨團總召林為洲18日批評，民進黨再次雙標，不斷打臉自己。

林為洲上午在立法院受訪時指出，過去開放美牛進口時，陳菊講得更堅決、嚴厲，這就是再次雙重標準，「好像只有民進黨執政時才需要維持對美關係」，民進黨在野時說美牛是毒牛，大聲向美國抗議，如今是執政黨完全反其道而行。

林為洲表示，國民黨團全力支持盧秀燕，且台中市議會已經通過零檢出自治條例，作為地方首長，自治條例在市議會通過「能不遵守嗎？」她只是表達出台灣民眾的心聲與台中市議會的精神。

「太多雙重標準了！」林為洲批評，民進黨不斷的自己打臉自己，相較於民進黨在野時跟國民黨今天所做之事，國民黨還被指責抗爭力道還不夠強。他指出，黨團調查校園營養午餐18天中，吃牛肉的天數是零，因此萊豬絕對比萊牛的影響高，所以一定會更嚴格的阻擋萊豬進口，不計代價。

盧秀燕當面對AIT處長酈英傑，表達台中市民拒絕萊豬的立場，隨即引起行政院秘書長李孟諺批評說，不該用「突襲」方式，造成國際友人對台灣的不信任，民進黨發言人謝佩芬也用「霸王硬上弓」、「設局」等語加碼狠批國民黨。

對此，國民黨文傳會副主委黃子哲回應，民進黨過去也針對瘦肉精對AIT處長當面嗆聲，怎麼金魚腦的老症頭，發作的如此頻繁又嚴重？

▲▼新任監察院長陳菊。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳菊。（資料照／記者湯興漢攝）

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