「衛福部良心被狗吃了嗎？」孫大千：無法證明無毒卻要蘇偉碩舉證

▲孫大千。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

前榮總精神科醫師蘇偉碩遭衛福部函文警政署告發違反《食安法》，引發藍綠口水戰。國民黨政策會副執行長孫大千18日質疑，如果萊劑真的沒有問題，為什麼禁止台灣豬農使用？為什麼禁止進入校園的營養午餐？他批評，衛福部沒辦法證明萊劑無毒，卻要對方舉證，良心是被狗吃掉了嗎？

蘇偉碩主張反萊豬，曾稱萊劑毒性比搖頭丸還高、萊劑會造成自閉症，甚至「連呼吸都可能吸到」，引發討論。日前，衛福部認定蘇偉碩言論屬不實訊息，函文警政署告發違反《食安法》，而警方則在通知書備註欄中，要求蘇偉碩25日約談日當天準備有關萊劑對人體有害的相關資料。

對此，孫大千18日在臉書表示，民進黨是吃了秤砣鐵了心，就算犧牲台灣人民的健康安全，也要成為一個聽話服從的「舔美政權」。

孫大千質疑，如果萊劑真的沒有問題，為什麼台灣要禁止國內豬農使用？為什麼政府要禁止萊豬進入校園的營養午餐？為什麼仍然有部分的國家和地區限制美國的萊豬進口？

他再問，如果萊劑真的沒有問題，為什麼美國國內仍然有許多針對萊劑的訴訟正在進行？如果萊劑真的沒有問題，那麼總統蔡英文幾年前上街頭反萊牛只是反得好玩嗎？如果萊劑真的沒有問題，衛福部的專家能不能夠拿出證明向全民保證呢？

孫大千批評，「自己沒有辦法拿出證據證明萊劑無毒，卻要對方舉證來證實萊劑有毒，還要外界不要政治化。衛福部的良心是被狗吃掉了嗎？」

▼孫大千18日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）

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