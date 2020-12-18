蘇偉碩反萊豬遭查水表　藍委納悶：蘇貞昌被告的進度呢？

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

前榮總醫師蘇偉碩近期時常出席記者會宣示反萊豬，並公開發表「萊豬有毒」等言論，日前接到警方偵訊通知書，要求他25日到案說明。國民黨團書記長林奕華質疑，衛福部告發蘇偉碩，警方立刻查水表，那12月初黨團總召林為洲告發行政院長蘇貞昌的案子現在進度呢？

蘇偉碩因公開反萊豬遭警方約談，根據偵訊通知書，警方要他準備「有關萊克多巴胺肉品對人體健康影響之相關證明資料」。衛福部次長薛瑞元證實，食藥署已根據《食安法》46-1條「散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」提告。

林奕華表示，蘇偉碩從過去至今反萊劑發言立場始終如一，變的是得到權力忘了良心的民進黨，這次竟將昔日戰友的蘇移送法辦，諷刺至極，但難道民進黨政府現在只敢辦百姓，不敢辦行政院長？

國民黨立委李貴敏也質疑，之前行政院前發言人丁怡銘公開指稱台北牛肉麵節冠軍麵店用萊牛引起軒然大波，丁隨即道歉認錯，但奇怪的是，面對民眾檢舉，刑事局竟拒絕受理，直到排山倒海的警方吃案質疑，警方才進行後續約談。

李貴敏說，蘇偉碩不過發表對萊豬風險專業意見，沒看到政府拿出足以證明食用萊豬絕對安全論據回應，反而遭告發立馬遭高雄市警局要求夜間被約談偵辦不說，難道此時此刻的台灣只准「支持萊豬」的言論？還是政治正確、顏色對了就沒事？