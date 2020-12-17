衛福部告發蘇偉碩　羅智強諷：蔡英文曾拿「反毒牛」標語逛大街

▲國民黨革實院長羅智強。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

前榮總精神科醫師蘇偉碩多次出席記者會宣誓反萊豬，並曾發表萊劑毒性比搖頭丸還高等指涉「萊豬有毒」言論，遭衛福部認定為不實謠言，違反《食安法》向警方告發。對此，國民黨革實院長羅智強17日諷刺，總統蔡英文拿「毒牛」標語是英明大總統，但蘇偉碩說「有毒」就要查水表，「我現在加入民進黨還來得及嗎？」

國民黨團總召林為洲昨日在臉書踢爆，蘇偉碩長期致力宣導萊劑毒性以及對人體的影響，但民進黨卻在萊豬行政命令審查期屆滿的12月25日當天要約談蘇偉碩。林為洲也附上蘇偉碩接獲的高雄市警方通知書，案由寫著「食品衛生管理法案」，並在備註欄要求蘇偉碩在約談當日準備有關萊劑對人體有害的相關資料。

消息傳出後，衛福部次長薛瑞元受訪表示，該項告發案是由食藥署依據《食安法》第46-1條提告，但非近日之事。萊豬是明年元旦才開放，但含萊劑的牛肉已經進口多年，蘇偉碩過去提及「萊克多巴胺會造成自閉症」、「萊克多巴胺空氣中也有」，都是不實訊息。

他強調，會對蘇偉碩提告，與他的身份和專業無關，也呼籲媒體不要用動機論過去臆測，未來若發現有人傳播食安不實謠言，也會移送法辦。

對此，羅智強17日上午在臉書諷刺，可是蔡英文曾拿「可是陳時中，蔡英文曾經拿著『反毒牛』的標語逛大街耶，我超級相信蔡英文的怎麼辦？我就是要說因為民進黨說萊劑有毒，為表示對大有為的政府的無限信任，我也要說萊劑有毒，可以求求政府，把我和蔡英文一起關起來嗎？」

羅智強表示，蔡英文拿「毒牛」標語是英明大總統，蘇偉碩說「有毒」就要查水表，「啊！我現在加入民進黨還來得及嗎？」

另外，羅智強也貼上一則食藥署17日公告的圖片，上面不僅寫著「勿散布『萊劑對動物傷害大，像人吸毒一樣、會影響大腦，恐誘發遺傳性精神病』的不實言論，以免觸法」；下頭還有當年蔡英文等民進黨人士上街反對美牛進口的照片。

不過，經過記者求證，截至發稿前，衛福部跟食藥署官網17日並無張貼任何公告或新聞。

▼羅智強17日上午臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

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