　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文公共化幼兒園承諾已增4萬名額　實踐「0到6歲國家一起養」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼總統蔡英文17日上午前往台北市中山區訪視，「國防部大直非營利幼兒園」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文17日上午前往台北市中山區訪視，「國防部大直非營利幼兒園」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文17日上午前往台北市中山區訪視，「國防部大直非營利幼兒園」；隨後，她也透過臉書表示，她提出的公共化幼兒園「8年增加3,000班」目標，已經達成1,551班，增加超過40,000個名額，會努力實踐「0到6歲國家跟你一起養」的承諾。

蔡英文上午抵達後，首先聽取國防部政戰綜合處處長龔瓊玉簡報「幼兒園執行成效」，以及實踐大學副教授鄧蔭萍簡報「園區整體環境、空間、編班規劃及課程設計」，了解該幼兒園的內部空間規劃、教育環境與執行現況。

隨後，由於下週一（21）日適逢冬至，在鄭琬齡班導師陪同下，蔡英文與飛魚班的小朋友一起製作湯圓；稍後也由彭玟華班導師簡介說明，欣賞小朋友的「七隻小羊」手偶劇表演；蔡英文也致贈手偶表演的小朋友們「紀念書包」，鼓勵小朋友們繼續快樂學習，健康成長。

之後，蔡英文再聽取龔瓊玉處長簡報「國防部未來推廣公共化教保服務規劃」。她認為，透過「國防部大直非營利幼兒園」的實質托兒照護，可達到軍人安家、眷屬安心的目標，還能兼顧弱勢照顧及照顧周邊居民，有效活化土地，深具意義。

▼總統蔡英文17日上午前往台北市中山區訪視，「國防部大直非營利幼兒園」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文17日上午前往台北市中山區訪視，「國防部大直非營利幼兒園」。（圖／總統府提供）

蔡英文下午也透過臉書表示，她要當年輕爸媽的「神隊友」，一直在努力創造更友善的育兒環境，像是她經常視察國軍部隊，每次看到年輕的弟兄姊妹時，會忍不住思考，辛苦的國軍為台灣守護家園，那麼他們的孩子，有沒有得到足夠的照顧？

蔡英文說，基於支持軍人、照顧軍眷的想法，國防部響應教育部「廣設公共教保服務」政策，和台北市政府教育局一起努力，在大直設立了第一家非營利幼兒園；而在這個溫馨的空間裡，有實踐大學專業幼教團隊進駐，給孩子們最細心的照顧，加上收費平價、寒暑假服務不間斷，讓軍人爸爸媽媽們能夠更放心工作。

蔡英文指出，有了第一個成功經驗後，接下來，國防部計畫到2022年再開辦64班非營利幼兒園或互助教保中心。我指示國防部，一定要把照顧弟兄姊妹的家庭，當成重要的任務來達成。

蔡英文說，國防部設置的幼兒園，還可以釋出一部分名額，給警消、海巡同仁及周邊的居民，對擴大公共化幼兒園的政策目標很有貢獻。

此外，蔡英文說，現在許多政府機關和民間單位也動起來了，截至目前為止，她提出的公共化幼兒園「8年增加3,000班」目標，已經達成1,551班，增加超過40,000個名額，「我們會加倍努力，實現『0到6歲國家跟你一起養』的承諾，當更多年輕爸媽的神隊友」。

▼總統蔡英文17日上午前往台北市中山區訪視，「國防部大直非營利幼兒園」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文17日上午前往台北市中山區訪視，「國防部大直非營利幼兒園」。（圖／總統府提供）

ET快訊
關鍵畫面！男牽女童出KTV猥褻　遭家屬私刑打死
快訊／利率連3凍！央行上修今年經濟成長率至2.58％　估明年
中橫失蹤男「來來去去」　河床置20包乾糧都不見
蔡琳第二段婚姻又離了！　斷開6年高梓淇
快訊／槽車撞工程車起火！　1人燒成焦屍現場有斷肢
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃子哲轟政府打壓蘇偉碩：台灣將會成為「查水表共和國」！

減稅小確幸！基本生活費調7千　蘇貞昌：政府跟人民努力的成績

遭AIT指散布不實資訊...霸氣盧媽「為民發聲」：挺醫師真心話

影／侯友宜聲援蘇偉碩：萊豬健康風險疑慮沒解除就別進口！

蘇偉碩發表萊豬遭告發　蘇貞昌：尊重衛福部的專業運作

蘇偉碩反萊豬挨告　宅神酸：民進黨時空背景不同攻擊術

蔡英文公共化幼兒園承諾已增4萬名額　實踐「0到6歲國家一起養」

花蓮幸福看得見！施政滿意度2度得佳績　幸福指數高達90.2%

影／新北水泥預伴車急轉彎…下秒翻車摔進人行道　泥土流滿地！

中市府養豬協會宣誓「拒萊豬守健康」　盧秀燕：最嚴標準把關食安

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

白家綺3月卸貨「雙魚女寶寶」　笑回：我不會讓她討人厭的！

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

郭彥均沒有信用卡「每月花不到1.5萬」　終於「辦卡」興奮：做人不用再那麼孬了！

國中兒偷買1萬球鞋「同學穿的2萬」　侯昌明怒變臉：你有什麼資格

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

黃子哲轟政府打壓蘇偉碩：台灣將會成為「查水表共和國」！

減稅小確幸！基本生活費調7千　蘇貞昌：政府跟人民努力的成績

遭AIT指散布不實資訊...霸氣盧媽「為民發聲」：挺醫師真心話

影／侯友宜聲援蘇偉碩：萊豬健康風險疑慮沒解除就別進口！

蘇偉碩發表萊豬遭告發　蘇貞昌：尊重衛福部的專業運作

蘇偉碩反萊豬挨告　宅神酸：民進黨時空背景不同攻擊術

蔡英文公共化幼兒園承諾已增4萬名額　實踐「0到6歲國家一起養」

花蓮幸福看得見！施政滿意度2度得佳績　幸福指數高達90.2%

影／新北水泥預伴車急轉彎…下秒翻車摔進人行道　泥土流滿地！

中市府養豬協會宣誓「拒萊豬守健康」　盧秀燕：最嚴標準把關食安

黃子哲轟政府打壓蘇偉碩：台灣將會成為「查水表共和國」！

台南台61線槽車翻覆起火　工程人員燒成焦屍！現場驚見斷肢

添好運12/19插旗台中麗寶Outlet　首創搭摩天輪可以吃港點　

迎冬至！促銷桃園好米送限量米蛋糕　還有搓湯圓競賽等好康

暖冬「海底人蔘」減收三成　大斤兩烏魚子炙手可熱

保育觀念抬頭！台東受傷領角鴞救治後康復　都蘭山野放

南韓又申遺成功！佛教「燃燈會」成非物質文化遺產　強調和解包容

「江翠王」區域推6字頭水岸宅　邀豪宅推手打造「新北大直」

貪玩歐告開「美顏模式」撲粉＋亮眼！　媽崩潰：前一天才洗澡

市場「超肥美菜虎」1斤只賣55元　客人見箱內2坨球暴動：全包了！

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

「我只是個小醫生」　蘇偉碩恐面臨3年徒刑：醫界寒蟬效應

醫師反萊豬遭警約談！　謝龍介回應了

民團曝「廢萊豬行政命令」調查　綠營竟僅1人反對

台中勞工局長捲婚外情…遭爆「與人妻上摩鐵」

醫師「反萊豬」被約談　國民黨：民進黨已成民主怪獸

醫稱萊劑比搖頭丸毒挨告　民眾黨團籲：停止壓制言論自由

馬英九PO美食遭歪樓「眼睛」　衝Google熱搜冠軍

NCC對7頻道開罰！中天還有舊案未了

楊志良：我說萊豬有毒　請也通知我去派出所

蔡英文令民進黨全力捍衛國防預算

蔡政府再減稅　綠委：20年唯一不舉債政府

蘇偉碩2012年砲轟馬政府「要我們吃毒」

蘇偉碩正面反擊查水表　號召12月25日重回街頭抗爭萊豬進口

衛福部告發蘇偉碩　羅智強諷：蔡英文曾拿「反毒牛」標語逛大街

更多熱門

相關新聞

林濁水評萊劑「蔡英文昨是今非、馬英九昨天就錯」：全非好領袖風格

林濁水評萊劑「蔡英文昨是今非、馬英九昨天就錯」：全非好領袖風格

高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩近期指出萊克多巴胺對人體有害，引發風波，他17日批評總統蔡英文過去曾帶領群眾上街反毒牛說，當年可以講萊牛就是毒牛，為何現在就不能講萊豬是毒豬。 對此，前立委林濁水評論，講蔡英文昨是今非？那麼豈不是前總統馬英九的昨天就錯了；兩人都前後矛盾，都不是好的國家領袖該有的風格。

聲援蘇偉碩！江啟臣拿民進黨綱砲轟蔡英文

聲援蘇偉碩！江啟臣拿民進黨綱砲轟蔡英文

衛福部告發蘇偉碩　羅智強諷：蔡英文曾拿「反毒牛」標語逛大街

衛福部告發蘇偉碩　羅智強諷：蔡英文曾拿「反毒牛」標語逛大街

水情拉警報　蔡英文籲：勤洗手也別忘節約用水

水情拉警報　蔡英文籲：勤洗手也別忘節約用水

聲援黎智英！蔡英文：香港自由法治被羞辱

聲援黎智英！蔡英文：香港自由法治被羞辱

關鍵字：

蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

即／猥褻孩童　男子遭活活打死

蔡依林「挺孕肚」無預警報喜！　點開第1秒...粉絲全嚇瘋：太震撼

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

中天主播扮女教官「兇到撐爆制服」

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

國小生留絕望手寫信跳樓：我活得太累了！

國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明怒了

韓瑜驚見活春宮崩潰！尪舌吻親家洗鴛鴦浴

歐陽娜娜拿別人東西沒問！陸網怒開砲

林莎遭拍床照　超兇畫面瘋傳！

小賈斯汀真的追蹤「台正妹網紅」！

陪陌生人離婚！他「什麼都不做」卻在日本爆紅

更多

最夯影音

更多
找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫
搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面