蔡英文公共化幼兒園承諾已增4萬名額　實踐「0到6歲國家一起養」

▲總統蔡英文17日上午前往台北市中山區訪視，「國防部大直非營利幼兒園」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文17日上午前往台北市中山區訪視，「國防部大直非營利幼兒園」；隨後，她也透過臉書表示，她提出的公共化幼兒園「8年增加3,000班」目標，已經達成1,551班，增加超過40,000個名額，會努力實踐「0到6歲國家跟你一起養」的承諾。

蔡英文上午抵達後，首先聽取國防部政戰綜合處處長龔瓊玉簡報「幼兒園執行成效」，以及實踐大學副教授鄧蔭萍簡報「園區整體環境、空間、編班規劃及課程設計」，了解該幼兒園的內部空間規劃、教育環境與執行現況。

隨後，由於下週一（21）日適逢冬至，在鄭琬齡班導師陪同下，蔡英文與飛魚班的小朋友一起製作湯圓；稍後也由彭玟華班導師簡介說明，欣賞小朋友的「七隻小羊」手偶劇表演；蔡英文也致贈手偶表演的小朋友們「紀念書包」，鼓勵小朋友們繼續快樂學習，健康成長。

之後，蔡英文再聽取龔瓊玉處長簡報「國防部未來推廣公共化教保服務規劃」。她認為，透過「國防部大直非營利幼兒園」的實質托兒照護，可達到軍人安家、眷屬安心的目標，還能兼顧弱勢照顧及照顧周邊居民，有效活化土地，深具意義。

▼總統蔡英文17日上午前往台北市中山區訪視，「國防部大直非營利幼兒園」。（圖／總統府提供）



蔡英文下午也透過臉書表示，她要當年輕爸媽的「神隊友」，一直在努力創造更友善的育兒環境，像是她經常視察國軍部隊，每次看到年輕的弟兄姊妹時，會忍不住思考，辛苦的國軍為台灣守護家園，那麼他們的孩子，有沒有得到足夠的照顧？

蔡英文說，基於支持軍人、照顧軍眷的想法，國防部響應教育部「廣設公共教保服務」政策，和台北市政府教育局一起努力，在大直設立了第一家非營利幼兒園；而在這個溫馨的空間裡，有實踐大學專業幼教團隊進駐，給孩子們最細心的照顧，加上收費平價、寒暑假服務不間斷，讓軍人爸爸媽媽們能夠更放心工作。

蔡英文指出，有了第一個成功經驗後，接下來，國防部計畫到2022年再開辦64班非營利幼兒園或互助教保中心。我指示國防部，一定要把照顧弟兄姊妹的家庭，當成重要的任務來達成。

蔡英文說，國防部設置的幼兒園，還可以釋出一部分名額，給警消、海巡同仁及周邊的居民，對擴大公共化幼兒園的政策目標很有貢獻。

此外，蔡英文說，現在許多政府機關和民間單位也動起來了，截至目前為止，她提出的公共化幼兒園「8年增加3,000班」目標，已經達成1,551班，增加超過40,000個名額，「我們會加倍努力，實現『0到6歲國家跟你一起養』的承諾，當更多年輕爸媽的神隊友」。

▼總統蔡英文17日上午前往台北市中山區訪視，「國防部大直非營利幼兒園」。（圖／總統府提供）

