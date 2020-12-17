「我只是個小醫生」　蘇偉碩恐面臨3年徒刑：醫界再也不敢發聲

▲蘇偉碩醫師出席民間反瘦肉精毒豬聯盟記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

高雄榮民總醫院精神科前主治醫師蘇偉碩長期關注萊豬對人體傷害，提出科學證據指出萊劑毒性比搖頭丸高出250倍，卻遭衛福部函文警政署告發而被約談。對此，蘇偉碩17日表示，他只是個小醫生，提出科學證據卻被衛福部次長薛瑞元警告最重可判3年徒刑，醫界將引起寒蟬效應。

蘇偉碩上午出席「民間反瘦肉精毒豬聯盟記者會」時指出，台灣民主制度已經走到分水嶺，立委有言論免責權，蘇過去在多場公聽會中說明萊豬就是毒豬。他表示，昨天收到偵訊的通知書時，不曉得告發方竟是衛福部。

蘇強調，自己都是用科學查證的精神，投入非常多時間、精力將科學證據整理成冊，交給衛福部，讓台灣有籌碼對美談判，近年顯示萊豬有毒的科學證據越來越多，這本小冊子絕對足以向美國談判，沒想到是這種下場。

「我只是一個小醫生，不需要用三年以下徒刑對付。」他也不解食藥署要繞一大圈，由衛福部交給警政署，再交給刑事局，再交給高雄警察局，警察機關也很痛苦，因為是個小案，但又不能不辦。他表示，衛福部大可在醫學界宣揚他哪裡說錯了，拿出證據來打臉他，但這種恐嚇的方式非常不可取，其他醫生將會受到寒蟬效應，再也不敢發聲。

蘇偉碩指出，總統蔡英文過去舉行反萊牛大遊行，當時可以稱萊牛是毒牛，為何現在不能說萊豬是毒豬，人民有講學及言論的自由，直指衛福部在告發他之前沒有詢問大法官，何謂講學自由、言論自由。

蘇偉碩說，地方政府幫中央承擔責任，用自治條例方式保護人民，「但這些幫蔡英文扛壓力的人，反而受到她的部下打壓」，現在是民進黨完全執政的時候，應讓立委反映選區之民意，在各縣市、各年齡層、各職業、教育程度，民調結果都是反對萊豬進口者遠大於贊成者。

此外，蘇偉碩表示，我駐WTO代表稱標示萊豬就會被貿易報復，「這是天大的笑話」，美國對台的貿易報復，一年都沒少過，官員完全要按照美國人的意思，若蔡英文無法跟AIT協商，他願站出來邀請，在沒有政治介入的情形下，由台灣科學家與AIT科學家談判，將所有科學證據攤在檯面上，平心靜氣、面對面的討論，絕對可以說服AIT。

蘇偉碩指出，2015年台灣科學家所研究出萊克多巴胺毒性，且全世界只有一篇論文，因此台灣是全世界最有資格禁止萊豬進口的國家，但是政府不知道有什麼壓力，或是收了什麼好處，不敢拒絕。

蘇偉碩也當場念了一首詩送給在AIT處長酈英傑，「台美老朋友，宜煮東坡肉，無萊賓主歡，一飲將進酒。」。同時，反瘦肉精聯盟聲援台中市長盧秀燕對AIT的宣示，為民抵抗強權，形容自己是壓不扁的玫瑰，將會為民意重返街頭。

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