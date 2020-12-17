反萊豬醫師遭約談　國民黨：諷刺！竟在行憲紀念日「查水表」

▲國民黨列出蔡政府「查水表」一覽表。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

前榮總醫師蘇偉碩近期時常出席記者會宣示反萊豬，並公開發表「萊豬有毒」等言論，日前接到高雄警方偵訊通知書，要求他25日到案說明。對此，國民黨表示，在中華民國行憲紀念日之際，蔡英文政府查水表、約談公開主張萊劑有害人體健康的醫師，令人感到格外諷刺。

蘇偉碩因公開反萊豬遭警方約談，根據偵訊通知書，警方要他準備「有關萊克多巴胺肉品對人體健康影響之相關證明資料」。衛福部次長薛瑞元證實，食藥署已根據《食安法》46-1條「散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」提告。

國民黨表示，在中華民國行憲紀念日之際，蔡英文政府查水表、約談公開主張萊劑有害人體健康的醫師，無視於我國憲法保障人權、維護言論自由的內涵，容不下專家學者專業、中立、客觀的研究立場，蔡政府背離我國民主立憲精神，如何還能自稱是「民主進步」黨？

▲蘇偉碩醫師公開反萊豬，遭警方約談。（圖／記者林敬旻攝）

不僅蘇偉碩因公開主張萊劑對人體有害遭到警方約談、查水表，國民黨列舉，屏東信功肉品才因公開聲明反萊克多巴胺，打臉行政院長蘇貞昌，遭實施消防安檢；上個月秋鬥遊行時，多位雲林縣豬農遭警方以「維護秩序、保護安全」為由登門關切。

此外，國民黨還指出，今年4月，美籍華人Jason Lee因上傳影片批評蔡政府，遭刑事警察局訊問，去年底一位蔡小姐因網路分享立委高金素梅的國會質詢影片，即遭高雄市調處、台南市警局及台北地檢署傳喚、偵訊、偵辦；台大政治系教授蘇宏達則因在個人臉書針砭故宮文物南遷政策遭警方約談等。

對於種種遭到約談的案例，國民黨表示，蔡英文政府利用告發、警方約談、例行安檢等方式，意圖恫嚇與民進黨立場不同的聲音，讓老百姓心生畏懼而退縮，達到台灣社會只能對蔡政府歌功頌德的目的。

國民黨認為，清楚標示是否含有萊劑才是根本之道，也能讓國人清楚辨識並做出選擇，但行政院仍以似是而非的藉口，自我設限，規避標示萊劑，導致國人的食安與健康開了一道破口，讓人民吃得安心、放心，難道不是蔡政府應該負起的責任嗎？

▼蘇偉碩醫師接到警察局偵訊通知書 。（圖／民間反瘦肉精毒豬聯盟提供）

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