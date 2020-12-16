醫師反萊豬聖誕節被約談！立委砲轟「查水表」…警局認了有疏失

▲蘇偉碩醫師長期關注萊豬議題，被警方約談。（圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

醫師蘇偉碩長期關注萊豬議題，曾說「萊劑比搖頭丸還毒」，因此收到警局的到案通知書，被外界砲轟「查水表」。對此，高雄市警局三民第二分局16日坦承，作業上的確有疏失，沒有先行與蘇醫師溝通。

蘇偉碩曾任高雄榮總台南分院精神科主治醫師，長期關注萊豬議題，曾接受YouTuber訪問，說明萊劑的危害，還說「連呼吸都吸得到」，引起廣泛討論。

蘇偉碩日前收到高雄市警局三民二分局的通知書，通知25日晚間10點要前往三民二分局說明。國民黨立委林為洲得知這件事情，16日出面爆料，這根本就是「國家機器」在運作，「現在是戒嚴時代嗎？」

林為洲說明，蘇偉碩致力宣導萊劑的毒性、對人體的影響，民進黨卻在萊豬行政命令審查期屆滿的25日約談蘇醫師，真的太離譜了，根本就是「查水表」。

林為洲繼續說，蘇偉碩15日與台中市教育產業工會、數個家長團體在台中市議會舉行記者會，談論萊劑的問題，沒想到他16日得知蘇偉碩要被約談，「實在太令人火大。」

▼國民黨立委林為洲爆料，反萊豬醫師蘇偉碩遭查水表。（圖／翻攝自立法委員林為洲臉書）



對此，高雄市警局澄清，是衛福部函文警政署，告發蘇偉碩「違反食安法」，警政署函交三民二分局偵辦，由三民二分局通知蘇偉碩到案說明。

三民二分局局長黃文哲指出，考量到蘇偉碩的職業是醫師，白天可能要看診，所以才會挑晚上，但沒有就時間點與蘇偉碩進行溝通，的確存在疏失。

黃文哲指出，分局寄發的只是「通知書」，沒有強制力，若蘇偉碩當天沒到，分局會如實呈報給警政署。

此外，高雄市警局也說，本案是衛福部10月28日發函警政署告發，是因為衛福部發現蘇偉碩多次在網路發表言論，內容有關食用萊克多巴胺的不實訊息，案件交由刑事局偵辦，但刑事局通知蘇偉碩到案，蘇沒有到案，因此12月7日依據戶籍地，函交三民二分局調查，12月12日發文、15日送達通知書，約定到案說明。

►「寶可夢保溫瓶」特價！