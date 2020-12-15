花敬群酸柯文哲吵低級架　陳智菡酸：是不想被發現中央社宅速度慢？





▲台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

社宅爭議持續延燒，台北市長柯文哲14日要求內政部先畫押，明年開工幾戶？使內政部次長花敬群於臉書回擊，柯文哲憑什麼理由要求內政部對他畫押負責？對此，台北市政府發言人陳智菡15日回應，花敬群今年6月來拜會北市府時，還誇讚北市社宅質量兼具，結果短短半年風雲變色，「應是不想被發現中央社宅速度緩慢，花次壓力極大，才導致轉變如此之大。」

面對柯文哲於14日下午出席台北市南港轉運站BOT案簽約記者會時，再度嗆中央「明年要開工幾戶？要不要先畫押？」花敬群14日下午也於臉書回擊，「柯市長憑什麼理由要求內政部要對他畫押負責。他能不能告訴大家，他曾經畫過什麼押，負過什麼責嗎？吵這種低級下流的架，實在對不起國人。」

對於花敬群的回應，陳智菡14日晚間也於臉書放上一張內政部新聞稿的圖片，她提及，台北市認真且務實解決人民居住問題，堅守財政紀律，每年維持一萬戶開工，基層公務員忙到焚膏繼晷，堂堂內政部次長竟忍心污衊是「有鬼」？

陳智菡提及，今年6月花敬群前來北市府拜會，還誇讚北市社宅質量兼具，自償減低中央負擔，沒想到短短半年風雲變色。「左思右想，應是不想被發現中央社宅速度緩慢，花次壓力極大，才導致轉變如此之大。」什麼叫負責？台北市未來幾年要開工幾戶都規劃好了，數字清清楚楚、明明白白，請中央負責任秀出來，不要再吵低級的架。

陳智菡15日接受《ETtoday新聞雲》訪問時再補充，北市府這邊不想跟對方口水戰，中央地方各自把事情做好，不需要這樣，「我們現在非常忙著繼續蓋社宅、繼續滾動檢討，要修正的就修正，中央地方應是合作的，不該透過臉書放話，或是在立院對基層公務員開砲，打壓基層士氣。」

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