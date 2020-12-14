反批柯文哲！　民進黨酸：沒有蓋不好的社宅「只有擺爛的市長」

▲民進黨發言人簡舒培。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱茀濱／綜合報導

總統蔡英文日前宣布，明年將在全國推動社宅興建，總共1.5萬戶，讓台北市長柯文哲直呼「當然不可能！」對此，民進黨發言人簡舒培今（14）日狂酸「沒有蓋不好的社宅，只有擺爛的市長」，並批柯文哲不思檢討台北市社宅執行率低、興建戶數跳票，竟還嗆聲要中央「畫押」，真把年輕人、年輕家庭最急迫需要的「社宅」政策當作笑話嗎？

簡舒培今晚在臉書發文說，在台北市都發局社會住宅興建工程戰情中心上，社宅興建的目標為19,982戶，興建完成率只有18.5%，961億的社宅預算執行率僅只有30%，這對最重視財政紀律及執行率的柯文哲，是相當難看的成績，她質疑「難道是台北市社宅推動成效不佳，因為自己做不到，也不相信中央能做的好嗎？」

簡舒培進一步檢視台北市19,982戶社宅後發現，日前被柯文哲放棄興建六張犁D、E基地的1,113戶社宅，竟然還在社會住宅興建工程戰情中心「施工中及待開工的社會住宅」類別中，柯文哲已經擺爛不想蓋的社宅，卻仍繼續放在官網上灌水，難道放棄興建卻不忘記繼續消費嗎？

「事在人為，沒有做不到的政策，只有擺爛的市長。」簡舒培指出，日前柯市府宣布放棄興建六張犁D、E基地1,113戶社宅，原因是北市府無力負擔支付給營改基金的土地租金，雖然內政部有表示會補助土地租金，台北市政府仍然不願興建。而且本案土地為營改基金所有，內政部住都中心接手興建，也是需要支付6,000萬的土地租金給營改基金，台北市政府並非特例。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）



簡舒培說，2014年柯市長參選市長高舉「居住正義」、「8年5萬戶」的社宅政見，最近坦承口號吹牛，再加上4萬元天價社宅租金，重創北市社宅政策，「柯市長對社宅政策認識不足引起爭議，但社宅是年輕人、年輕家庭成家立業的重要政策，地方政府、中央政府應該一起合作才是人民之福。」

事實上，柯文哲13日出席2020視界巔峰台灣驗光師年會，會前被媒體詢問，蔡英文說要蓋1.5萬戶社宅，柯文哲先強調，「她是寫規劃，不是蓋。」接著媒體追問，蔡英文宣示明年蓋1.5萬戶社宅，這有可能嗎？柯文哲直言，「當然不可能！」

面對柯文哲認為不可能，花敬群14日於立院表示，不樂見縣市首長對中央協助市民推好政策，都可以反對且污衊。

柯文哲14日下午出席台北市南港轉運站BOT案簽約記者會時，被媒體詢問關於花敬群的回應，柯文哲再度嗆中央，「不是，他明年要開工幾戶？要不要先畫押？不是啦！我只問一句啦，明年中央的社宅要開工幾戶，請你畫押，講完了。」

►燕窩飲＋龜鹿飲禮盒1880元→990元！