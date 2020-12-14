　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反批柯文哲！　民進黨酸：沒有蓋不好的社宅「只有擺爛的市長」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台北市議員簡舒培質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨發言人簡舒培。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱茀濱／綜合報導

總統蔡英文日前宣布，明年將在全國推動社宅興建，總共1.5萬戶，讓台北市長柯文哲直呼「當然不可能！」對此，民進黨發言人簡舒培今（14）日狂酸「沒有蓋不好的社宅，只有擺爛的市長」，並批柯文哲不思檢討台北市社宅執行率低、興建戶數跳票，竟還嗆聲要中央「畫押」，真把年輕人、年輕家庭最急迫需要的「社宅」政策當作笑話嗎？

簡舒培今晚在臉書發文說，在台北市都發局社會住宅興建工程戰情中心上，社宅興建的目標為19,982戶，興建完成率只有18.5%，961億的社宅預算執行率僅只有30%，這對最重視財政紀律及執行率的柯文哲，是相當難看的成績，她質疑「難道是台北市社宅推動成效不佳，因為自己做不到，也不相信中央能做的好嗎？」

簡舒培進一步檢視台北市19,982戶社宅後發現，日前被柯文哲放棄興建六張犁D、E基地的1,113戶社宅，竟然還在社會住宅興建工程戰情中心「施工中及待開工的社會住宅」類別中，柯文哲已經擺爛不想蓋的社宅，卻仍繼續放在官網上灌水，難道放棄興建卻不忘記繼續消費嗎？

「事在人為，沒有做不到的政策，只有擺爛的市長。」簡舒培指出，日前柯市府宣布放棄興建六張犁D、E基地1,113戶社宅，原因是北市府無力負擔支付給營改基金的土地租金，雖然內政部有表示會補助土地租金，台北市政府仍然不願興建。而且本案土地為營改基金所有，內政部住都中心接手興建，也是需要支付6,000萬的土地租金給營改基金，台北市政府並非特例。

▲▼柯文哲前往民政委員會致意。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

簡舒培說，2014年柯市長參選市長高舉「居住正義」、「8年5萬戶」的社宅政見，最近坦承口號吹牛，再加上4萬元天價社宅租金，重創北市社宅政策，「柯市長對社宅政策認識不足引起爭議，但社宅是年輕人、年輕家庭成家立業的重要政策，地方政府、中央政府應該一起合作才是人民之福。」

事實上，柯文哲13日出席2020視界巔峰台灣驗光師年會，會前被媒體詢問，蔡英文說要蓋1.5萬戶社宅，柯文哲先強調，「她是寫規劃，不是蓋。」接著媒體追問，蔡英文宣示明年蓋1.5萬戶社宅，這有可能嗎？柯文哲直言，「當然不可能！」

面對柯文哲認為不可能，花敬群14日於立院表示，不樂見縣市首長對中央協助市民推好政策，都可以反對且污衊。

柯文哲14日下午出席台北市南港轉運站BOT案簽約記者會時，被媒體詢問關於花敬群的回應，柯文哲再度嗆中央，「不是，他明年要開工幾戶？要不要先畫押？不是啦！我只問一句啦，明年中央的社宅要開工幾戶，請你畫押，講完了。」

►燕窩飲＋龜鹿飲禮盒1880元→990元！

ET快訊
尾牙最愛藝人是「他」！　蔡依林只排第2
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜被爆偷整形！女名嘴曝「2部位動手腳」...馬英九慘中槍

反批柯文哲！　民進黨酸：沒有蓋不好的社宅「只有擺爛的市長」

獨家／內閣不改組　綠營人士：蘇貞昌會做到明年底

羅智強租52輛公車悼新聞自由　朱立倫：蔡政府讓全民成為監控對象

NCC： OTT TV專法非箝制言論　業界：未來可能是數位發展部主管

連勝文轟民進黨「帝制威權」：NCC擬《網管法》只管批評你的人

駐普羅旺斯辦事處開館　吳釗燮：台灣和南法交流不斷深化

蘇貞昌買漫畫打統編！鄭麗文曝「政院套路」批：當人民3歲小孩？

沈智慧絕食逾48小時　連勝文探視…批民進黨：每天吃得腦滿腸肥

民進黨線上票選十大假訊息　蔡英文啖蝙蝠湯、吃7000元便當都入列

「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

SJ改做《認識的SuJu哥哥》希澈都得利XD　始源再揭厲旭吵架「洽信一搜」由來

5歲兒早起背書包喊「我要上課」　媽耐心溝通勸放假：今天星期天

彰師大階梯超詭異「7人被絆倒」　網揭開連環摔真相：高度差所致

蘇貞昌買漫畫送孫女「打統編」女兒火線回應：沒有要報公帳

厲旭高音對決「都噴出翼龍了」　「認哥」半途放棄..算你贏了！

韓國瑜被爆偷整形！女名嘴曝「2部位動手腳」...馬英九慘中槍

反批柯文哲！　民進黨酸：沒有蓋不好的社宅「只有擺爛的市長」

獨家／內閣不改組　綠營人士：蘇貞昌會做到明年底

羅智強租52輛公車悼新聞自由　朱立倫：蔡政府讓全民成為監控對象

NCC： OTT TV專法非箝制言論　業界：未來可能是數位發展部主管

連勝文轟民進黨「帝制威權」：NCC擬《網管法》只管批評你的人

駐普羅旺斯辦事處開館　吳釗燮：台灣和南法交流不斷深化

蘇貞昌買漫畫打統編！鄭麗文曝「政院套路」批：當人民3歲小孩？

沈智慧絕食逾48小時　連勝文探視…批民進黨：每天吃得腦滿腸肥

民進黨線上票選十大假訊息　蔡英文啖蝙蝠湯、吃7000元便當都入列

歐霸／32強抽籤曼聯強碰西甲榜首　兵工廠對本菲卡也艱難

領包裹慘變「愛情片女主角」！白皙正妹見影片崩潰…提告成功哭了

快訊／正妹直播被「遊民飛車搶劫」嚇哭！警方5小時破案　他醉倒路邊被逮

男偶像身分證「被工作人員遺失」！　粉絲在機場撿到拍照PO網

泫雅、Dawn穿「整套肉胎緊身衣」　前衛畫面嚇歪網：時尚好難懂！

香港再添82例確診！　陸專家批防疫不到位：增加深圳的壓力

CBA／劉錚砍14分8助攻　上海逆轉深圳止連敗

韓國瑜被爆偷整形！女名嘴曝「2部位動手腳」...馬英九慘中槍

全美第一針！紐約護士接種輝瑞新冠疫苗　川普：恭喜世界

「熱戀9個月」愛人竟是親哥！阿嬤聽孫女男友姓名　曝驚天秘密

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

政治熱門新聞

蘇貞昌買漫畫送孫女報統編　政院認了

獨／內閣不改組　綠：蘇揆做到明年底

民進黨：沒有蓋不好的社宅「只有擺爛的市長」

NCC： OTT TV專法不會箝制言論

快訊／基於安全！盧秀燕：12/19通車取消

蘇貞昌買漫畫打統編　對話全曝光

朱立倫：蔡政府讓全民成為監控對象

連勝文探視沈智慧　怒批該絕食的是民進黨

寶可夢機台進駐7-11　可對戰卻不屬電玩

連勝文轟民進黨「帝制威權」：NCC擬《網管法》只管批評你的人

彰化政壇大老柯明謀逝世　享壽83歲18日告別式

蘇貞昌買漫畫打統編！鄭麗文曝「政院套路」

韓國瑜爆偷整形！名嘴曝2部位動手腳

蔣萬安唱《告白氣球》迷暈眾人　網封歌王狠酸高嘉瑜：比煎熬好多了

更多熱門

相關新聞

連勝文探視沈智慧　怒批該絕食的是民進黨

連勝文探視沈智慧　怒批該絕食的是民進黨

國民黨前立委沈智慧為了反對進口萊豬，12日起在立法院外發起絕食抗議，至今超過48小時，寒流來襲也不退卻。國民黨智庫副董事長連勝文14日前往探視，除了不捨沈智慧，也批評民進黨吃得腦滿腸肥、吃香喝辣。

新壽砸30億投入南港轉運站BOT案　拚2025年完工

新壽砸30億投入南港轉運站BOT案　拚2025年完工

民進黨線上票選十大假訊息

民進黨線上票選十大假訊息

花敬群稱別污衊好政策　柯反嗆這句

花敬群稱別污衊好政策　柯反嗆這句

「器官移植調查跟陳菊無關」　監委高涌誠喊冤：要移送也輪不到我

「器官移植調查跟陳菊無關」　監委高涌誠喊冤：要移送也輪不到我

關鍵字：

民進黨簡舒培柯文哲

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

情侶交往4天鬧跳樓！17歲妹墜21F亡男友偷偷回家

冷空氣來襲！內蒙古爆零下43.6度低溫

陸版羅志祥！男星爆愛多人運動「砲友多到組後宮」

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

Google大當機　網：2020年完整了

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

樓梯遇萌貓！他放慢腳步下秒氣炸

瘦子唱一半突曝2喜訊...全場叫瘋！

Uber司機酒駕撞死女騎士　賠償金曝光

尾牙最愛藝人排行！他連8年奪冠

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！

王少偉娶她納豆紅包88萬　黃子佼跟風加碼120萬

人夫男友狂偷吃　她怒勒斃「橡皮筋綁滿下體」

小賈斯汀「轉發她IG」　網紅：真的炸幸運！

更多

最夯影音

更多
「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪

「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪
女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面