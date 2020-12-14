花敬群稱別污衊好政策　柯文哲：明年社宅開工幾戶？要不要先畫押





▲柯文哲出席台北市南港轉運站BOT案簽約記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲13日針對總統蔡英文喊出明年推動1.5萬戶社宅表示「當然不可能」，使內政部次長花敬群回擊，不樂見縣市首長對好的政策反對。柯文哲14日再度回應，那明年中央社宅要開幾戶？要不要先畫押？

柯文哲13日出席2020視界巔峰台灣驗光師年會，會前被媒體詢問，蔡英文說要蓋1.5萬戶社宅，柯文哲先強調，「她是寫規劃，不是蓋。」接著媒體追問，蔡英文宣示明年蓋1.5萬戶社宅，這有可能嗎？柯文哲直言，「當然不可能！」

面對柯文哲認為不可能，花敬群14日於立院表示，不樂見縣市首長對中央協助市民推好政策，都可以反對且污衊。

柯文哲14日下午出席台北市南港轉運站BOT案簽約記者會時，被媒體詢問關於花敬群的回應，柯文哲再度嗆中央，「不是，他明年要開工幾戶？要不要先畫押？不是啦！我只問一句啦，明年中央的社宅要開工幾戶，請你畫押，講完了。」

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